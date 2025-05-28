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الرياضة

أنس جابر تنتقد تجاهل «رولان جاروس» لمباريات السيدات

أنس جابر تنتقد تجاهل «رولان جاروس» لمباريات السيدات
28 مايو 2025 14:09

باريس (د ب أ)

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انتقدت التونسية أنس جابر مسؤولي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» لتجاهلهم منافسات السيدات، وقالت: «لا أعتقد أن لديهم بناتاً». وأدخلت بطولة فرنسا المفتوحة المباريات المسائية في 2021، ولكنها شهدت تقريباً مباريات فردي الرجال فقط. في العام الماضي، جميع المباريات الـ11 التي جرت في أوقات الذروة التلفزيونية، كانت مباريات فردي رجال، والمباريات الثلاث التي أقيمت حتى الآن هذا العام سارت على نفس النهج. وتسبب جيليس موريتون، رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس، في جدل هذا الأسبوع، عندما قال إن جدول المباريات يتم تحديده بناء على ما سيكون «أفضل للمشاهدين». وقالت جابر، وصيفة بطولة ويمبلدون من قبل: «مازال من المحزن أن نستمر في مشاهدة هذا». وأضافت: «في أوروبا، الوضع مؤسف بالنسبة للرياضات النسائية بشكل عام. من يتخذون القرار، لا أعتقد أن لديهم بناتاً، لأنني لا أعتقد أنهم يرغبون في معاملة بناتهم بهذا الشكل». وأضافت جابر: «إنه أمر مثير للسخرية بعض الشيء. هم لا يعرضون الرياضة النسائية، ولا يعرضون تنس السيدات، ثم يطرحون السؤال: نعم، لكن في الغالب يشاهدون الرجال. بالطبع يشاهدون الرجال أكثر لأنهم يعرضون مباريات الرجال أكثر. كل شيء مرتبط ببعضه». وأردفت قائلة: «إنه أمر مؤسف من الاتحاد، ومن أمازون برايم، لإبرامهما عقداً مثل هذا. الكثير من اللاعبات العظيمات يستحققن أن تذاع مبارياتهن». وأكدت: «إحدى المباريات كانت بين نعومي أوساكا وباولا بادوسا. كانت مباراة مذهلة. كان من المفترض أن تذاع. مثل العام الماضي، إيجا شفيونتيك ونعومي أوساكا كان من المفترض أن تذاع، الكثير من المباريات العظيمة، كان من المفترض أن تذاع».

أنس جابر
رولان جاروس
إيجا شفيونتيك
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