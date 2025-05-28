إركينوف الوحدة ضمن قائمة أوزبكستان لمواجهة «الأبيض»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

استدعى تيمور كابادزه، مدرب منتخب أوزبكستان، حاجيمات إركينوف، لاعب نادي الوحدة، ضمن قائمة المنتخب الأوزبكي التي تستعد لمواجهة مرتقبة أمام منتخب الإمارات مساء 5 يونيو المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة من المجموعة الأولى، في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل «الأبيض» حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 7 نقاط عن إيران المتصدرة وأول المتأهلين عن المجموعة، و4 نقاط خلف أوزبكستان صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تُحسم المقاعد الآسيوية المتبقية عبر الدورين الرابع والخامس من خلال ملحق قاري ثم عالمي.

وضمت قائمة المنتخب الأوزبكي، الذي دشن الأربعاء معسكره التدريبي في العاصمة طشقند قبل التوجه إلى أبوظبي، 25 لاعباً، بينهم 9 محترفين خارج الدوري الأوزبكي، أبرزهم: إلدور شومورودوف (روما – إيطاليا)، خوسانوف (مانشستر سيتي – إنجلترا)، عليكولوف (ريزي سبور – تركيا)، فيزولاييف (سسكا – روسيا)، مشاريبوف (استقلال – إيران)، أوستون أورونوف (بيرسيبوليس – إيران)، شوكوروف (الفيحاء – السعودية)، تورجونبوييف (سيفاسبور – تركيا)، رستم أشورماتوف (روبن – روسيا)، والحارس أوتكير يوسوبوف (فولاد – إيران)، إلى جانب إركينوف من نادي الوحدة.

من جهته، أعلن نادي العين انضمام الثنائي الدولي سفيان رحيمي إلى منتخب المغرب، وبارك يونج إلى منتخب كوريا الجنوبية، كما تضم قائمة «النمور» الكورية أيضاً تشو يو مين لاعب الشارقة، إلى جانب كوون كيونج الذي اختتم موسمه الأخير مع خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين.

ويستعد المنتخب المغربي، صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022، لمواجهتين وديتين الشهر المقبل أمام تونس وبنين، حيث يلاقي «أسود الأطلس» نظيره التونسي في السادس من يونيو، ثم يواجه بنين بعد ثلاثة أيام، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أما منتخب كوريا الجنوبية، فيستعد لمواجهتي الكويت والعراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.