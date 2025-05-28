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الرياضة

سرينا وليامز تحصد جائزة أميرة أستورياس

سرينا وليامز تحصد جائزة أميرة أستورياس
28 مايو 2025 14:51

 
مدريد (أ ب)
أعلن منظمو جائزة أميرة أستورياس، اليوم الأربعاء، حصول لاعبة التنس الأميركية سيرينا وليامز على الجائزة تقديراً لمسيرتها المتميزة في رياضة التنس. 

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وفازت وليامز 43 عاماً بـ73 لقباً فردياً في مسيرتها من بينها 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، وكانت أعلنت في عام 2022 اعتزالها رياضة التنس للتركيز على عائلاتها واهتماماتها التجارية.
وتُعد جائزة أميرة أستورياس، التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (57 ألف دولار)، واحدة من ثماني جوائز تمنح سنوياً وتشمل مجالات مختلفة مثل الفنون، والأدب، والعلوم، وغيرها. وتقام مراسم توزيع الجوائز، التي تترأسها الأميرة ليونور ابنة ملك إسبانيا، كل خريف في مدينة أوفييدو شمال البلاد.
ومن بين الفائزين السابقين بجائزة الرياضة: المتزلجة ليندسي فون، وفريق اللاجئين الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الدولية، وفريق الرجبي النيوزيلندي.

سيرينا وليامز
التنس
الجراند سلام
بطولات التنس
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