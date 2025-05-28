الرجاء المغربي يستعد لإطلاق أكبر مشروع استثماري في تاريخه



الرباط (د ب أ)

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكرة المغربية، يستعد نادي الرجاء الرياضي لإطلاق أكبر مشروع استثماري في تاريخه، بشراكة مع الفاعل العمومي «مرسى المغرب»، وذلك من خلال هيكلة مالية ومؤسساتية غير مسبوقة تهدف إلى إخراج النادي من أزمته الهيكلية والمالية المتواصلة منذ أكثر من عقد.

وحسب معطيات حصرية، فإن هذا المشروع الذي وضع منذ أكثر من عامين، يتوخى الانتقال من نموذج التسيير الجمعوي التقليدي إلى نموذج مؤسساتي احترافي قائم على استثمار مالي قوي وآليات حكامة حديثة.

وستتم هذه الخطوة عبر ضخ مساهمة مالية ضخمة تصل إلى 150 مليون درهم (15 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات، من خلال «بورتس 4 إيمباكت»، وهي جمعية مستقلة أنشأتها «مرسى المغرب»، المختصة في تدبير الموانئ المغربية، حديثا لتنفيذ استراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية.

يقضي المشروع برفع رأسمال الشركة الرياضية «رجاء اس ايه» من 300 ألف درهم فقط إلى 250 مليون درهم، بحيث تساهم الجمعية الرياضية للنادي بـ100 مليون درهم، هي القيمة التقديرية للأصول التي ستحول إلى الشركة، وتشمل الفريق الأول، ومركز التكوين، وحقوق استخدام العلامة التجارية. في المقابل، ستضخ «مرسى المغرب» مبلغ 150 مليون درهم، مقابل حيازة 60% من رأسمال الشركة، في حين تحتفظ الجمعية بنسبة 40%. وتقرر الإبقاء على أكاديمية النادي كأصل مملوك للجمعية لا يدخل ضمن الشركة، لكنها ستوضع تحت تصرف هذه الأخيرة في إطار اتفاق شراكة.

وبلغ التقييم الإجمالي لأصول النادي نحو 510 ملايين درهم (50 مليون دولار)، موزعة بين قيمة اللاعبين المحترفين التي تم تقديرها بـ80 مليون درهم، وحقوق استغلال العلامة التجارية المقدرة بـ150 مليون درهم، إلى جانب البنية التحتية المتمثلة في الأكاديمية التي تم تحديد قيمتها بـ280 مليون درهم.

وفي المقابل، سجلت خصوم مالية مستحقة في حدود 130 مليون درهم، ما يجعل التقييم الصافي للنادي يصل إلى حوالي 380 مليون درهم (38 مليون دولار).

أما بخصوص الأصول التي سيتم تحويلها إلى الشركة الرياضية، وبعد استبعاد قيمة الأكاديمية التي ستظل في ملكية الجمعية، فقد تم تحديدها بـ100 مليون درهم، وهي التي ستعتمد كمساهمة من الجمعية في رأسمال الشركة الجديدة.

بهذا المشروع، يصبح الرجاء أول ناد مغربي يفتح رأسمال شركته الرياضية لمستثمر مؤسساتي في خطوة تعكس التحول المتسارع الذي تعرفه الرياضة المغربية، في إطار السعي لإرساء نموذج تنموي رياضي جديد قائم على الاحتراف والاستثمار.