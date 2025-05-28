مدرب إلفيرسبيرج يقترب من تدريب فيردر بريمن

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم اقترب من التعاقد مع مدرب إلفيرسبيرج، هورست شتيفين، ويتمتع موقع المشجعين «دايش شتوبه بورتال» بعلاقات وثيقة داخل النادي، ويعتبر على نطاق واسع مصدراً موثوقاً.

وقاد شتيفين فريق إلفيرسبيرج لاحتلال المركز الثالث بدوري الدرجة الثالثة بأسلوب هجومي حيوي. لكن الفريق فشل في الصعود للدوري الألماني، بعد أن تلقى هدفاً في الوقت بدل الضائع خلال مباراة الملحق أمام هايدنهايم أمس الأول الاثنين. وسيحل شتيفين محل أولي فيرنر، الذي رحل عن بريمن بعدما رفض توقيع عقد جديد بسبب خلافات مع مجلس الإدارة.

وأنهى بريمن البوندسليجا في المركز الثامن. وذكر موقع «دايش شتوبه بورتال» إن شتيفين 56 عاماً سيوقع على عقد يمتد حتى 2028، وسيحصل إلفيرسبيرج على تعويض مالي مكون من ستة أرقام. وقد يتم الإعلان عن ذلك في وقت مبكر من غد الخميس.

ويعتزم ساندرو فاجنر تولي تدريب أوجسبورج، فيما يعد سيسك فابريجاس، مدرب كومو، أبرز المرشحين لتدريب لايبزج. ويبحث أيضاً فريق كولن، الصاعد حديثاً، عن مدرب جديد.