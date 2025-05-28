التركي أردا توران مدرباً جديداً لشاختار



اسطنبول (أ ف ب)

عيّن شاختار دانييتسك الأوكراني المتأهل إلى الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) الدولي التركي السابق أردا توران مدرباً جديداً حتى صيف 2027، وفقاً لما أعلن مساء الثلاثاء.

وسيخلف توران (38 عاماً) لاعب وسط أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين وغلطة سراي السابق، والذي قاد فريق أيوب سبور المتواضع إلى الثلث الأعلى من ترتيب الدوري التركي في موسمه الأول بين أندية النخبة، الكرواتي مارينو بوشيتش الذي أنهى النادي التعاقد معه في 24 مايو.

ويخوض شاختار مبارياته «البيتية» في الدوري بمدينة لفيف (غرب أوكرانيا)، بينما خاض هذا الموسم مبارياته في دوري أبطال أوروبا على ملعب «أوفشالكه أرينا» في جيلزنكيرشن، ألمانيا.

ولعب شاختار مبارياته «البيتية» الأوروبية أولا في وارسو على ملعب ليغيا خلال موسم 2022-2023 ثم في هامبورج بشمال ألمانيا، خلال موسم 2023-2024.

وأنهى شاختار الموسم في المركز الثالث ضمن الدوري، بفارق ثماني نقاط عن دينامو كييف البطل.