الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التركي أردا توران مدرباً جديداً لشاختار

التركي أردا توران مدرباً جديداً لشاختار
28 مايو 2025 15:45


اسطنبول (أ ف ب)
عيّن شاختار دانييتسك الأوكراني المتأهل إلى الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) الدولي التركي السابق أردا توران مدرباً جديداً حتى صيف 2027، وفقاً لما أعلن مساء الثلاثاء.
وسيخلف توران (38 عاماً) لاعب وسط أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين وغلطة سراي السابق، والذي قاد فريق أيوب سبور المتواضع إلى الثلث الأعلى من ترتيب الدوري التركي في موسمه الأول بين أندية النخبة، الكرواتي مارينو بوشيتش الذي أنهى النادي التعاقد معه في 24 مايو.
ويخوض شاختار مبارياته «البيتية» في الدوري بمدينة لفيف (غرب أوكرانيا)، بينما خاض هذا الموسم مبارياته في دوري أبطال أوروبا على ملعب «أوفشالكه أرينا» في جيلزنكيرشن، ألمانيا.
ولعب شاختار مبارياته «البيتية» الأوروبية أولا في وارسو على ملعب ليغيا خلال موسم 2022-2023 ثم في هامبورج بشمال ألمانيا، خلال موسم 2023-2024.
وأنهى شاختار الموسم في المركز الثالث ضمن الدوري، بفارق ثماني نقاط عن دينامو كييف البطل. 

أخبار ذات صلة
بولونيا يجدد عقد إيتاليانو إلى 2027
مانشستر يونايتد يتعهد بـ«انتقالات طموحة»
شاختار دانييتسك
يوروبا ليج
أردا توران
نادي دينامو كييف
آخر الأخبار
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
اليوم 17:59
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©