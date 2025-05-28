الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القوس والسهم» ينظم «كأس الاتحاد» في مليحة

«القوس والسهم» ينظم «كأس الاتحاد» في مليحة
28 مايو 2025 16:15

 
الشارقة (وام)
ينظم اتحاد القوس والسهم، بطولة كأس الاتحاد داخل الصالات يومي الأحد والاثنين المقبلين، في صالة نادي مليحة، بمشاركة واسعة من الأندية وفئة أصحاب الهمم، وتشمل المنافسات فئات القوس المركب والمحدب، لفئات الرجال والسيدات، وأصحاب الهمم، والناشئين، والناشئات، والأشبال، والبراعم.
وأكد حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، أن البطولة مدرجة ضمن نظام الاتحاد الدولي، ما يمنح المشاركين فرصة احتساب نتائجهم ضمن التصنيف الدولي، وتعزيز روح التنافس وتطوير المستويات الفنية، مشيراً إلى أهمية الحدث في دعم استراتيجية الاتحاد لنشر اللعبة واكتشاف المواهب الوطنية.

أخبار ذات صلة
اختبارات لاختيار عناصر منتخب «القوس والسهم» استعداداً للمونديال
الشارقة يتصدر «المجمعة الأولى» لنهائي دوري اليد
اتحاد القوس والسهم
رماية القوس والسهم
مليحة
آخر الأخبار
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
اليوم 17:59
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©