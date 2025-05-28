«القوس والسهم» ينظم «كأس الاتحاد» في مليحة



الشارقة (وام)

ينظم اتحاد القوس والسهم، بطولة كأس الاتحاد داخل الصالات يومي الأحد والاثنين المقبلين، في صالة نادي مليحة، بمشاركة واسعة من الأندية وفئة أصحاب الهمم، وتشمل المنافسات فئات القوس المركب والمحدب، لفئات الرجال والسيدات، وأصحاب الهمم، والناشئين، والناشئات، والأشبال، والبراعم.

وأكد حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، أن البطولة مدرجة ضمن نظام الاتحاد الدولي، ما يمنح المشاركين فرصة احتساب نتائجهم ضمن التصنيف الدولي، وتعزيز روح التنافس وتطوير المستويات الفنية، مشيراً إلى أهمية الحدث في دعم استراتيجية الاتحاد لنشر اللعبة واكتشاف المواهب الوطنية.