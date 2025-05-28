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الرياضة

«مأساة الموكب» تمنع مدرب ليفربول من حفل الجوائز

«مأساة الموكب» تمنع مدرب ليفربول من حفل الجوائز
28 مايو 2025 15:46

 
ليفربول (أ ب)

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فضّل أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عدم الحضور في لندن، حيث كان يفترض أن يتسلم جائزة، قائلاً إنه انسحب تضامناً مع المتضررين في حادث موكب الاحتفال الذي وقع في وسط مدينة ليفربول.
اختير سلوت أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل مدرب من قبل رابطة مدربي الدوري، بعد أن قاد ليفربول إلى حصد لقب الدوري العشرين في تاريخه، وذلك في موسمه الأول مع الفريق.
واصطفت مئات الآلاف من الجماهير في شوارع ليفربول يوم الاثنين الماضي للاحتفال مع اللاعبين، وهم يستعرضون الكأس على حافلات مفتوحة السقف، لكن الفرح تحول إلى مأساة، عندما صدم رجل بسيارته حشداً من الناس.
وأصيب 65 شخصاً وظل 11 في المستشفى حتى أمس الثلاثاء في حالة مستقرة.
وتم القبض على رجل بريطاني يبلغ 53 عاماً بتهمة الاشتباه في محاولة قتل، كما يحتجز أيضاً للاشتباه في القيادة الخطرة والقيادة تحت تأثير المخدرات.
وبسؤاله عن رفضه حضور حفل توزيع جوائز رابطة مدربي الدوري، كتب سلوت في رسالة: «لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، لكنه قرار أشعر بأنه صحيح تماماً نظراً لخطورة الوضع».
وأضاف: «كرة القدم، ينبغي أن تظل رياضة مبنية على التنافس، لكنها أيضاً مصدر عظيم للأخوة، خاصة في أوقات مثل هذه».
وأشاد سلوت بخدمات الطوارئ، والسلطات في ليفربول والمشجعين والمارة الذين ساعدوا بعضهم البعض وقت الحاجة.
وقال سلوت: «أعتقد أن كلاً من شارك التعامل مع تداعيات الحادث يستحق امتناننا جميعاً».

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ليفربول
أرني سلوت
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