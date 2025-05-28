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الرياضة

بطلة الأولمبياد تتألق في «رولان جاروس» وسط «أجواء باردة»!

بطلة الأولمبياد تتألق في «رولان جاروس» وسط «أجواء باردة»!
28 مايو 2025 15:50

 
باريس (رويترز)

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تغلبت الصينية تشنج تشين ون على الكولومبية إميليانا أرانجو لتبلغ الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لتظهر البطلة الأولمبية مرة أخرى ولعها بملاعب باريس الرملية.
وفازت تشنج (22 عاماً) باللقب الأولمبي في رولان جاروس في أغسطس الماضي، وأكد فوزها 6-2 و6-3 على أرانجو سبب ترشيحها للفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.
وعلى ملعب سوزان لينجلن، وفي يوم بارد شهد هطول أمطار، كانت تشنج المصنفة الثامنة أقوى كثيراً من منافستها المصنفة 85، إذ كسرت إرسالها بسهولة خلال أداء مثير للإعجاب.
ومع ذلك لم يكن كل شيء مثالياً إذ خسرت تشنج إرسالها في الشوط الافتتاحي للمباراة، ثم مرتين متتاليتين في بداية المجموعة الثانية، حين بدأت أرانجو في جرها لتبادل ماراثوني للضربات واختبار صبر منافستها.
لكن تشنج، التي كانت اللاعبة الصينية الوحيدة في الدور الثاني، حافظت على تركيزها لتصل إلى الدور الثالث في فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة في أربع مشاركات.
وقالت تشنج وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة 2024: «ليس من السهل اللعب أمامها فهي تقاتل على كل كرة، لم يكن من السهل إنهاء النقاط».
وأضافت «أنا سعيدة جداً بأدائي اليوم».
وستلعب تشنج في الدور المقبل مع الكندية فيكتوريا مبوكو (18 عاماً) الصاعدة من التصفيات، بعد أن واصلت المصنفة 120 عالمياً ظهورها الأول المثير للإعجاب بفوز مريح 6-4 و6-4 على الألمانية إيفا ليس.
ولم تخسر مبوكو أي مجموعة حتى الآن خلال ثلاث جولات من التصفيات ودورين في القرعة الرئيسية.

 

 

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