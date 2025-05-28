أتشيربي «رمز النضال» في الإنتر!



ميلانو (أ ف ب)



بعدما فاز بمعاركه ضد السرطان والاكتئاب والإدمان، يجد المدافع المخضرم فرانتشيسكو أتشيربي نفسه رمزاً لنضال آخر جعل من فريقه الإنتر الإيطالي يخالف التوقعات ويصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يتواجه السبت في ميونيخ مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

في إياب الدور نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني، كان للمدافع الدولي المخضرم دور رئيسي في تأهل فريقه بتسجيله هدف التعادل 3-3 في الوقت بدل الضائع، فارضاً التمديد حيث كان الفوز في نهاية المطاف من نصيب الإنتر 4-3، ليبلغ النهائي للمرة الثانية في غضون ثلاثة أعوام.

يجسّد هذا الهدف الذي سجله من عمق منطقة جزاء النادي الكاتالوني، الروح القتالية التي أظهرها الإنتر في فوزيه على برشلونة ومن قبله على العملاق الآخر بايرن ميونيخ الألماني.

سجل ابن الـ37 عاماً هدفه الأول في دوري الأبطال حين حول عرضية الهولندي دنزل دمفريس بقدمه اليمنى الضعيفة التي كانت ترتدي حذاء مثقوباً، قبل أن يخلع قميصه للكشف عن جسد مغطى بالوشوم.

تناقضت هذه الصورة البسيطة نوعاً ما مع برشلونة الشاب الأنيق بقيادة الشاب لامين يامال.

عاد لاعب وسط الإنتر التركي هاكان تشالهان أوغلو الاثنين بالذاكرة إلى ذلك اليوم في السادس من مايو، قائلاً «كانت لحظة مميزة حقاً، شعرت بأن شيئاً ما قد تغيّر عندما سكنت الكرة الشباك، كانت تلك اللحظة التي أدركنا فيها قدرتنا على الفوز بالمباراة».

على الرغم من تقدمه بالعمر، يُعد أتشيربي الخيار الأول للمدرب سيموني إنزاجي في قلب دفاع الإنتر المكون من ثلاثة لاعبين، وسيبدأ أساسياً ضد سان جيرمان السبت على الملعب الأولمبي في ميونيخ.

مَرَّ أتشيربي بأوقات عصيبة داخل الملعب وخارجه، حيث عانى من الاكتئاب بعد وفاة والده أثناء وجوده لفترة وجيزة مع الجار اللدود ميلان قبل أكثر من عقد من الزمان، ثم خاض جولتين من الصراع مع السرطان يُعتقد أنهما كانتا الحافز لتغيير حياته.

كشف في حديث أجراه عام 2019 حين كان يدافع عن ألوان لاتسيو أنه «بعد وفاة والدي، أصبت بانهيار ووصلت إلى الحضيض، كنت في ميلان، ولم يكن هناك ما يحفزّني، لم أعد أعرف حتى كيف ألعب»، مضيفاً «بدأت الإدمان، أنقذني السرطان، كان لديّ ما أحاربه من جديد، ما أتغلب عليه».

وتابع «سألت نفسي ماذا ستفعل إن عاد؟، وقررت أن أواجه الأمر مجدداً، رأيت الأمور على وجه أوضح وأدرك أن كل شيء قد يتغير بين ليلة وضحاها، يمكنني حتى القول إن المرض حسّنني، توقفتُ عن الحلم وأفضل الآن أن أضع لنفسي أهدافاً قابلة للتحقيق».

كان الاستدعاء إلى المنتخب الإيطالي من أهدافه وقد تحقق في عمر الحادية والثلاثين، وبعد مباراتين وديتين في وقت سابق من مسيرته، خاض أول مباراة رسمية له مع «الأتزوري» وكانت ضد فنلندا في سبتمبر 2019، مسجلاً هدفه الدولي الوحيد ضد البوسنة بعدها بشهرين.

كوفئ أتشيربي على موسمه المميز مع الإنتر بضمه لتشكيلة إيطاليا للمباراتين القادمتين في تصفيات مونديدل 2026 ضد النرويج ومولدافيا، في أول استدعاء له إلى المنتخب الوطني منذ مارس 2024.

في استدعائه الأخير إلى المنتخب، لم يشارك في المباراتين الوديتين في الولايات المتحدة ضد فنزويلا والإكوادور، إذ وجد نفسه مضطراً لمغادرة المعسكر لاتهامه بالعنصرية بحق المدافع البرازيلي لنابولي جوان جيسوس.

أفلت أتشيربي من العقوبة بعدما رأى الاتحاد الإيطالي أنه ليست هناك أدلة قاطعة على الإهانة العنصرية، مبرراً تجنيب مدافع الإنتر عقوبة قد تصل إلى الإيقاف لعشر مباريات بـ«يبدو أن المحتوى التمييزي، من دون التشكيك في حسن نية (جوان جيسوس)، تم إدراكه من قبل اللاعب المتضرر فقط، من دون دعم أي دليل خارجي، سواء كان صوتاً أو فيديو أو حتى شهادة».

وانتقد نابولي القرار «الصادم» الذي صدر عن الاتحاد الإيطالي، معتبراً أنه «ليس من المعقول الاعتقاد بأنه (جوان جيسوس) أساء الفهم».

ورغم إفلاته من الإيقاف لعشر مباريات، لم يتمكن أتشيربي من السفر مع منتخب بلاده إلى ألمانيا لخوض نهائيات كأس أوروبا 2024، وذلك بسبب الإصابة التي طالته أيضاً في النصف الأول من الموسم المنصرم وأبعدته عن الملاعب، لكنه عاد منها أقوى من أي وقت مضى، وها هو على بعد 90 دقيقة من قيادة الإنتر إلى اللقب.