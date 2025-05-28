موسيتي يتغلب على «الخاسر المحظوظ» في «رولان جاروس»



باريس (رويترز)



تأهل الإيطالي لورنسو موسيتي إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بفوزه الساحق 6-4 و6-صفر و6-4 على الكولومبي دانييل جالان «الخاسر المحظوظ» اليوم الأربعاء.

وكانت المشكلة الوحيدة التي واجهها موسيتي المصنف الثامن هي هطول أمطار متقطعة على ملعب سيمون ماتيو قبل أن يضرب موعداً مع الأرجنتيني ماريانو نافوني أو الأميركي رايلي أوبيلكا في الدور المقبل.

وقال موسيتي الذي وصل إلى نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة وقبل نهائي بطولتي روما ومدريد ليدخل قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للمرة الأولى «كان موسماً رائعاً على الملاعب الرملية حتى الآن، لكني أرغب في التقدم إلى أبعد مدى، لم يسبق لي أن تجاوزت الدور الرابع هنا، ويجب أن أغتنم الفرصة».

ومنح خطأ مزدوج من جالان في الشوط الثالث موسيتي الكسر الأول لإرسال منافسه ووسع الإيطالي الفارق إلى 5-2، بعد أن كسر إرسال جالان مجدداً بفضل طريقة لعبه الهجومية.

ورد اللاعب الكولومبي بكسر إرسال موسيتي في الشوط الثامن، مستفيداً من ارتباك اللاعب الإيطالي. لكن موسيتي تمكن من كسر إرسال منافسه مرة أخرى، قبل أن يرسل لحسم المجموعة بضربة ساحقة.

وبعد ذلك رفع اللاعب الإيطالي مستواه، ولم يسمح لجالان سوى بخمس نقاط فقط في المجموعة الثانية، ورغم تحسن أداء الكولومبي في المجموعة الثالثة، لم تكن هناك عودة، حيث أنهى موسيتي المجموعة لمصلحته وضربة الإرسال معه.