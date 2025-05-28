الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موسيتي يتغلب على «الخاسر المحظوظ» في «رولان جاروس»

موسيتي يتغلب على «الخاسر المحظوظ» في «رولان جاروس»
28 مايو 2025 16:33

 
باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
«اليافعة الروسية» تحلم بإنجاز شارابوفا في «رولان جاروس»
رود: «سباق الفئران» ليس عادلاً في تصنيف لاعبي التنس!


تأهل الإيطالي لورنسو موسيتي إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بفوزه الساحق 6-4 و6-صفر و6-4 على الكولومبي دانييل جالان «الخاسر المحظوظ» اليوم الأربعاء.
وكانت المشكلة الوحيدة التي واجهها موسيتي المصنف الثامن هي هطول أمطار متقطعة على ملعب سيمون ماتيو قبل أن يضرب موعداً مع الأرجنتيني ماريانو نافوني أو الأميركي رايلي أوبيلكا في الدور المقبل.
وقال موسيتي الذي وصل إلى نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة وقبل نهائي بطولتي روما ومدريد ليدخل قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للمرة الأولى «كان موسماً رائعاً على الملاعب الرملية حتى الآن، لكني أرغب في التقدم إلى أبعد مدى، لم يسبق لي أن تجاوزت الدور الرابع هنا، ويجب أن أغتنم الفرصة».
ومنح خطأ مزدوج من جالان في الشوط الثالث موسيتي الكسر الأول لإرسال منافسه ووسع الإيطالي الفارق إلى 5-2، بعد أن كسر إرسال جالان مجدداً بفضل طريقة لعبه الهجومية.
ورد اللاعب الكولومبي بكسر إرسال موسيتي في الشوط الثامن، مستفيداً من ارتباك اللاعب الإيطالي. لكن موسيتي تمكن من كسر إرسال منافسه مرة أخرى، قبل أن يرسل لحسم المجموعة بضربة ساحقة.
وبعد ذلك رفع اللاعب الإيطالي مستواه، ولم يسمح لجالان سوى بخمس نقاط فقط في المجموعة الثانية، ورغم تحسن أداء الكولومبي في المجموعة الثالثة، لم تكن هناك عودة، حيث أنهى موسيتي المجموعة لمصلحته وضربة الإرسال معه. 

 

التنس
إيطاليا
كولومبيا
فرنسا
باريس
رولان جاروس
آخر الأخبار
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
اليوم 17:59
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©