هيتينجا من ليفربول إلى أياكس!

ليفربول (د ب أ)



حصل جون هيتينجا، المدرب المساعد في ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على إذن بالتحدث مع أياكس بشأن إمكانية توليه تدريب الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أياكس إنهار في الشهر الأخير من الدوري الهولندي، والذي شهد قيام فرانشيسكو فاريولي بتقديم استقالته، بعد أن قضى موسماً واحداً في تدريب الفريق.

يذكر أن هيتينجا، الذي انتقل لأنفيلد مع أرني سلوت في العام الماضي، هو لاعب سابق في أياكس، وكان مدرباً لفريق الشباب، وقضى خمسة أشهر مدرباً مؤقتاً للفريق في الفترة من يناير 2023، قبل أن ينتقل لوستهام ليصبح مدرباً مساعد لديفيد مويز في فريق إيفرتون.

ووافق ليفربول على السماح لهيتينجا «41 عاماً»، مدافع إيفرتون وفولهام السابق، بالتحدث مع أياكس.