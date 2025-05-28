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الرياضة

بواتينج يمنع أطفاله من الملاعب!

بواتينج يمنع أطفاله من الملاعب!
28 مايو 2025 16:53


فيينا (د ب أ)

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يفكر جيروم بوايتنج، مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، في عدم السماح لأطفاله بالتواجد في الملاعب لمشاهدته وهو يلعب، بعدما تعرض للإساءات.
وانضم بواتينج «36 عاماً» لفريق لاسك لينز العام الماضي، ولكنه اتهم جماهير فريقه بتوجيه إساءات له في المباراة التي خسرها فريقه صفر-1 أمام جراتزر أيه كيه في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال بواتينج، الفائز بكأس العالم 2014، لشبكة «سبورت 1»:«عانيت من هذا طوال مسيرتي، حتى في مباريات الشباب، كانت الإساءة موجهة لي مؤخراً، ولكنها كانت أيضاً ضد زملائي بالفريق من أصحاب بشرة مختلفة، هذا غير مقبول بأي طريقة».
وأضاف:«الإساءات ليس لها مكان على الإطلاق، يجب التحدث عنها وعدم تجاهلها، الإهانات شيء، لكن الإساءة أمر مختلف تماماً وعلى مستوى آخر، هناك أطفال في المدرجات، ومن بينهم أطفالي، يجب أن أفكر فيما إذا كنت سأسمح لهم بدخول الملعب بعد الآن».

 

ألمانيا
منتخب ألمانيا
جيروم بواتينج
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