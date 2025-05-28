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الرياضة

جماهير تشيلسي تُحول نهائي «دوري المؤتمر» إلى «ساحة قتال»!

جماهير تشيلسي تُحول نهائي «دوري المؤتمر» إلى «ساحة قتال»!
28 مايو 2025 17:11

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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اشتبك مشجعو تشيلسي في مدينة فروتسواف البولندية مع الشرطة المحلية وجماهير ريال بيتيس، قبل مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، حيث تُظهر صور من وسط المدينة التي تستضيف مباراة النهائي، رجال الشرطة وهم يستخدمون الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من مشجعي تشيلسي، الذين يأملون في أن يصبح «البلوز» أول فريق يفوز بجميع بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
كما تظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات بين مشجعي تشيلسي وريال بيتيس في الشوارع، حيث تدخلت الشرطة بعد أن تبادل مشجعو الفريقين إلقاء الأكواب والكراسي لأكثر من مرة.
وأشارت صحيفة «ذا تليجراف» إلى أن الشرطة البولندية تمكنت بسرعة من تطويق مجموعتي المشجعين المتقاتلين في المدينة، التي تستضيف عشرات الآلاف من المشجعين، وقال كبير ضباط الشرطة، لوكاس دوتكوفياك، من مقر الشرطة في فروتسواف «تحرك الضباط بالزي الرسمي فوراً بعد الحادث، مما حال دون تصعيد الصراع والسلوك السلبي، وتفرق المشجعون في اتجاهات مختلفة، ولا تزال عمليات تحديد هويتهم جارية، وينفذها ضباط شرطة القسم الجنائي».
وأفادت صحيفة جازيتا فروتسواف، أن ساحة سوق المدينة «تبدو مثل ساحة معركة حربية، وأُلقي القبض على أربعة مشجعين إسبان، بعد فحص تسجيلات كاميرات المراقبة، بينما لا تزال الشرطة تبحث عن تسعة أشخاص آخرين متورطين في المشاجرات، فيما أُلقي القبض على مجموعة من الإسبان، بعد ضبطهم وهم ينزعون أعلام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الرسمية من أحد الأعمدة، وواصلت شرطة فروتسواف طمأنة السكان المحليين بأن لديها القدرات الكافية للتعامل مع أي مشاكل أخرى قبل وبعد المباراة النهائية مساء الأربعاء.

دوري المؤتمر الأوروبي
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