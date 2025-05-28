الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
28 مايو 2025 18:00


دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة


يترقب منتخبنا الأولمبي نتائج قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، والتي تُسحب في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس «بتوقيت أبوظبي»، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتشكّل التصفيات محطة مفصلية في مشوار «الأبيض الأولمبي» إلى البطولة القارية التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى في تاريخها، خلال يناير 2026، حيث يتنافس 44 منتخباً على 15 بطاقة متاحة للظهور في النسخة السابعة من البطولة.
وتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى أربعة أوعية استناداً إلى نتائجها في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، بينما جرى تخصيص وعاء منفصل للمنتخبات المُضيفة لمجموعات التصفيات، ومن ضمنها منتخب الإمارات، الذي جاء في المستوى الأول بين مستضيفي المجموعات.
وتُقام مباريات التصفيات المرتقبة، والتي تشهد الظهور الأول لمنتخبي بوتان وجزر شمال ماريانا بنظام التجمع من مرحلة واحدة، من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، ويتأهل إلى النهائيات كل من أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى السعودية التي تأهلت تلقائياً بصفتها الدولة المضيفة وحاملة لقب «نسخة 2022».
ويسعى «الأبيض الأولمبي» إلى تأكيد حضوره القاري والمنافسة بقوة على إحدى بطاقات التأهل، بعدما سجل مشاركته في 5 نسخ سابقة من النهائيات، شملت عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، في حين كانت نسخة الصين 2018 الوحيدة التي غاب عنها، بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلال التصفيات، من دون أن يحظى ببطاقة التأهل.

الإمارات
المنتخب الأولمبي
تصفيات كأس آسيا
السعودية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كوالالمبور
آخر الأخبار
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
اليوم 17:59
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©