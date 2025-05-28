«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً



دبي (الاتحاد)



يترقب منتخبنا الأولمبي نتائج قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، والتي تُسحب في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس «بتوقيت أبوظبي»، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشكّل التصفيات محطة مفصلية في مشوار «الأبيض الأولمبي» إلى البطولة القارية التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى في تاريخها، خلال يناير 2026، حيث يتنافس 44 منتخباً على 15 بطاقة متاحة للظهور في النسخة السابعة من البطولة.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى أربعة أوعية استناداً إلى نتائجها في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، بينما جرى تخصيص وعاء منفصل للمنتخبات المُضيفة لمجموعات التصفيات، ومن ضمنها منتخب الإمارات، الذي جاء في المستوى الأول بين مستضيفي المجموعات.

وتُقام مباريات التصفيات المرتقبة، والتي تشهد الظهور الأول لمنتخبي بوتان وجزر شمال ماريانا بنظام التجمع من مرحلة واحدة، من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، ويتأهل إلى النهائيات كل من أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى السعودية التي تأهلت تلقائياً بصفتها الدولة المضيفة وحاملة لقب «نسخة 2022».

ويسعى «الأبيض الأولمبي» إلى تأكيد حضوره القاري والمنافسة بقوة على إحدى بطاقات التأهل، بعدما سجل مشاركته في 5 نسخ سابقة من النهائيات، شملت عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، في حين كانت نسخة الصين 2018 الوحيدة التي غاب عنها، بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلال التصفيات، من دون أن يحظى ببطاقة التأهل.