أريبلوا يخلف راؤول في «رديف» ريال مدريد

مدريد (د ب أ)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تولي ألفارو أريبلوا مدافع المنتخب الإسباني السابق، منصب المدير الفني لفريق الرديف خلفاً لراؤول جونزاليس، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن راؤول ترك منصبه بعد ستة أعوام كان مسؤولاً فيها عن الفريق، فيما تم تصعيد أريبلوا بدلاً منه، بعدما كان يتولى تدريب فريق الشباب.

وقال ريال مدريد في بيان له: «يعلن النادي أن ألفارو أريبلوا سيكون مدرب الفريق خلال موسم 2025-2026».

وشارك أريبلوا في 66 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، وبعد عودته لريال مدريد في عام 2009، فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين، كما لعب أريبلوا 56 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، وكان ضمن قائمة الفريق الفائز بكأس العالم 2010، وكأس أمم أوروبا 2008 و2012.