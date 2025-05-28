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الرياضة

أوجسبورج يعيّن فاجنر مدرباً

أوجسبورج يعيّن فاجنر مدرباً
28 مايو 2025 18:55

ميونيخ (أ ف ب)

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تعاقد أوجسبورج مع المهاجم الدولي السابق ساندرو فاجنر لتولي تدريب الفريق الألماني لثلاثة مواسم حتى صيف 2028، علماً بأنه يعمل حالياً مساعداً للمدرب يوليان ناجلسمان في منتخب «دي مانشافت» حتى نهاية دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2025.
وسيتولى فاجنر (37 عاماً) تدريب فريق في الدوري الألماني «البوندسليجا» لأول مرة في مسيرته، بعدما قاد أونترهاخينج من 2021 إلى 2023، وصعد به إلى الدرجة الثالثة، قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لناجلسمان في خريف 2023.
وسيخلف فاجنر المدرب الدنماركي جيس ثوروب الذي أُقيل من منصبه قبل عام من انتهاء عقده، على الرغم من أنه قاد أوجسبورج إلى ثالث أفضل موسم له في «البوندسليجا» منذ صعوده في صيف 2011، باحتلاله المركز الثاني عشر.
وكان فاجنر تدرّج في أكاديمية بايرن ميونيخ ولعب محترفاً في صفوفه، كما مثّل أندية هيرتا برلين، فيردر بريمن وهوفنهايم (تحت قيادة ناجلسمان آنذاك).
وتُوّج بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات مع بايرن.
وخاض فاجنر 8 مباريات بقميص المنتخب الألماني، وتوّج بلقب كأس القارات في 2017.

 

 

 

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جوليان ناجلسمان
بايرن ميونيخ
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