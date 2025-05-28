رود.. «السقوط المفاجئ» في «رولان جاروس»

باريس (رويترز)



ودع النرويجي كاسبر رود بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بخسارته 2-6 و6-4 و6-1 و6-صفر أمام البرتغالي نونو بورجيس غير المصنف في الدور الثاني.

وبدا أن رود، وصيف بطل البطولة عامي 2022 و2023، سيحقق فوزاً سهلاً عندما حسم المجموعة الأولى في 41 دقيقة.

لكن منافسه البالغ عمره 28 عاماً انتفض وقلل الأخطاء وفاز بعدد أكبر من النقاط على الإرسال فيما كسر إرسال المصنف السابع في البطولة مرة واحدة ليتعادل بمجموعة لكل لاعب.

ثم تقدم المصنف41 عالمياً بنتيجة 4-صفر في المجموعة الثالثة بفضل كسر إرسال منافسه مرتين متتاليتين.

وما زاد الطين بلة أن رود حصل على وقت طبي بعد المجموعة الثالثة بسبب ما بدا أنه إصابة في ربلة الساق.

وباستئناف المباراة، كسر بورجيس إرسال منافسه مرتين أخريين ونجح في حسم المجموعة دون خسارة أي شوط.

ويلعب بورجيس في الدور المقبل أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين الذي تغلب على التشيلي أليخاندرو تابيلو بمجموعات متتالية.