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الرياضة

أرقام قياسية في «الموسم الاستثنائي» بـ «البريميرليج»!

أرقام قياسية في «الموسم الاستثنائي» بـ «البريميرليج»!
28 مايو 2025 19:42

معتز الشامي (أبوظبي)

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سجلت 8 فرق إما أفضل مجموع نقاط لها على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، أو الأسوأ في العدد، هذا الموسم، وحققت 3 فرق أرقاماً قياسية جديدة، يتقدمها بورنموث الذي أنهى الموسم برصيد 56 نقطة، بزيادة 8 نقاط عن أفضل رصيد سابق له، وهو 48 نقطة، والذي حققه الموسم الماضي، كما أنهى بورنموث الموسم بفارق أهداف إيجابي (+12) للمرة الأولى في تاريخه، وفاز بعدد أكبر من المباريات (15) وخسر عدداً أقل (12) مقارنة بأي من مواسمهم السبع السابقة في الدوري.
وكان كريستال بالاس فريقاً آخر حقق إنجازاً جديداً، حيث حصد 53 نقطة، أي أكثر بـ4 نقاط من أفضل حصيلة له في «البريميرليج» سابقاً، والبالغة 49 نقطة، وحقق بالاس أول لقب كبير في تاريخه على الإطلاق، بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب مانشستر سيتي.
وحقق فولهام أيضاً رقما قياسياً جديداً في عدد نقاط «البريميرليج»، وتجاوز مجموع نقاطه البالغ 54 نقطة أفضل رقم سابق له، وهو 53 نقطة، والذي حققه في موسم 2008-2009، عندما احتل المركز السابع.
للموسم الثاني على التوالي، هبطت الفرق الثلاثة الصاعدة مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، وهذه هي المرة الأولى في «البريميرليج» التي يحدث فيها هذا في موسمين متتاليين، سجلت الثلاثة فرق أدنى مستوياتها القياسية في عدد نقاط الدوري، حيث بلغ مجموع نقاط ليستر سيتي (25) أقل بـ3 نقاط، مما كان عليه عندما هبط في موسم 2001-2002، وحقق إبسويتش (22) أقل بـ5 نقاط مما كان عليه في موسم 1994-1995، وسجل توتنهام أيضاً أسوأ إجمالي نقاط لهم على الإطلاق في الدوري موسم 2024-2025، حيث تراجع عن أسوأ رقم سابق له بفارق 6 نقاط جامعا 38 نقطة، في المركز السابع عشر، وهو أدنى مركز نهائي له منذ عام 1977، عندما هبط من الدوري الممتاز، ورغم ذلك، فاز توتنهام بأول لقب له منذ 17 عاماً، عندما رفع لقب الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، ليضمن تواجده أيضا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
من المؤكد أن ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد كان لديهما تطلعات مختلفة إلى حد ما في بداية الموسم، ولكن سرعان ما بدا الأمر مستحيلاً بالنسبة لهما، وأنهى ساوثهامبتون الموسم برصيد 12 نقطة، ثاني أسوأ رصيد لأي نادٍ في تاريخ المسابقة (بعد ديربي كاونتي 11 - في موسم 2007-2008)، كما أنه أقل بـ 13 نقطة من أسوأ موسم سابق لهم.
خسر مانشستر يونايتد أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي، مُقدّمين أداءً باهتاً في موسم 2024-2025، وأنهى الدوري في المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة، حيث قدم أسوأ موسم له في حقبة «البريميرليج»، سواء من حيث عدد النقاط أو المركز النهائي في الدوري، في السابق، كان أسوأ مركز نهائي له هو الثامن (في 2023-2024)، بينما كان أسوأ إجمالي نقاط له قبل 2024-2025 هو 58 نقطة في 2021-2022، وتأخر الفريق بفارق 16 نقطة هذا الموسم عن حصيلة سابقة؛ ومن بين الأندية الخمسة التي سجلت أسوأ حصيلة على الإطلاق في 2024-2025، كان ذلك أكبر انخفاض على الإطلاق.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
بورنموث
كريستال بالاس
فولهام
توتنهام
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