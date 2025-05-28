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الرياضة

ألكاراز ينجو من «المأزق»!

ألكاراز ينجو من «المأزق»!
28 مايو 2025 19:45

 
باريس (رويترز)

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تعامل حامل اللقب كارلوس ألكاراز بمهارة مع منافس خطير في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عندما تغلب على المجري غير المصنف فابيان ماروزان بنتيجة 6-1 و4-6 و6-1 و6-2 ليصل إلى الدور الثالث.
وخسر الإسباني ألكاراز أمام ماروزان على الملاعب الرملية في روما قبل عامين وواجه لحظات ضعف على ملعب فيليب شاترييه لكن المصنف الأول البالغ من العمر 22 عاماً، ضمن عدم تكرار أي انتكاسة قد تنهي مساعيه نحو لقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى.
وقال ألكاراز «كانت مباراة رائعة، بدأت اللعب بشكل جيد. في المجموعة الأولى، كانت ثقتي بنفسي عالية جداً، في المجموعة الثانية، بدأ يلعب بشكل أفضل بكثير، وكان هجوميا للغاية، لم يخطئ على الإطلاق، لذا كان من الصعب بعض الشيء التعامل مع طريقته في اللعب في المجموعة الثانية، ولكنني سعيد حقاً لأنني ظللت قوياً وأنعشت نفسي».
وأضاف «في المجموعة الثالثة، بدأتُ ألعب بشكل أفضل شيئاً فشيئاً، مما ساعدني هذا على تقديم أداء رائع في المجموعتين الأخيرتين، كل ما أريده هو إظهار مستوى جيد من التنس، أريد أيضاً التأكد من أن الجمهور سعيد بمشاهدة مباراتي، هكذا أستمتع برياضة التنس».
وفي مباراة أقيمت تحت سقف الملعب الرئيس في باريس في فترة ما بعد الظهيرة في ظل تساقط الأمطار، انهال ألكاراز بالضربات على منافسه المصنف 56 عالمياً ليتقدم 4-صفر ويحسم المجموعة الافتتاحية بسهولة رغم تراجعه في المستوى.
واصل ماروزان البحث في حقيبته المليئة بالحيل ليسدد بعض الضربات الساقطة الرائعة التي كادت أن تمنحه كسراً لإرسال منافسه مرتين في المجموعة الثانية قبل أن يؤكد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً حالة التحول في الزخم بمعادلة النتيجة في المباراة.
وزاد ألكاراز من مجهوده العضلي على الملاعب الترابية الحمراء وسيطر على المباراة بالفوز بالمجموعة الثالثة، لكن مستواه الرائع تعرض لاهتزاز مرة أخرى في المجموعة الرابعة حيث تبادل الكسر مع ماروزان.
ولكنه تمكن من التقدم مرة أخرى، وأنهى آمال ماروزان بتسديدة مباشرة على الشبكة في طريقه إلى التقدم 5-2، قبل أن ينجح في الفوز ليضرب موعدا مع جيوفاني مبيتشي بيريكار أو دامير جومهور. 

التنس
فرنسا
باريس
رولان جاروس
كارلوس ألكاراز
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