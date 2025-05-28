برنتفورد يتعاقد مع كايود بعقد دائم



لندن (د ب أ)



أكمل برنتفورد الإنجليزي لكرة القدم إجراءات التعاقد بشكل دائم مع المدافع الإيطالي مايكل كايود بعد فترة إعارته للفريق خلال موسم 2024-2025.

وتوصل كايود «20 عاماً»، والذي انضم إلى برينتفورد على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم من فيورنتينا الإيطالي في يناير الماضي، لاتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي على عقد لمدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهراً إضافياً.

وقال لاعب منتخب إيطاليا للشباب تحت 21 عاماً، والذي شارك في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برنتفورد «أنا متحمس للغاية لتمديد بقائي مع الفريق، شعرت بترحيب كبير منذ اليوم الأول لانضمامي إلى النادي».

وأضاف كايود في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لطالما كنت أرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ صغري، وكان من الرائع جداً أن أقوم بذلك هنا، أتطلع بالكثير من الشغف والحماس لتحقيق المزيد في الموسم المقبل وما بعده».