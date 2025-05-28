شفيونتيك تنطلق بقوة في «رولان جاروس»

باريس (د ب أ)



تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك إلى الدور الثالث من منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، وذلك بعد فوزها على البريطانية إيما رادوكانو.

وتغلبت شفيونتيك، حامل اللقب أربع مرات والفائزة في آخر ثلاث نسخ من البطولة، على رادوكانو، بطلة أميركا المفتوحة للتنس عام 2021، بمجموعتين نظيفتين 6-1و6-2.

من جانبها بلغت الأوكرانية يلينا سفيتولينا الدور الثالث، وذلك بعد فوزها على المجرية آنا بوندار بمجموعتين دون رد. وتغلبت الأوكرانية على منافستها بنتيجة 7-6 و7-5، لتتأهل إلى الدور المقبل. وفازت الأميركية برناردا بيرا على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين مقابل واحدة 6-2 و4-6 و7-6، فيما فازت الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا على الروسية أنستازيا بوتابوفا 7-6 و6-2، وفازت الدنماركية كلارا تاوسن على الهولندية أرنتسكا روس 7-6 و7-5.