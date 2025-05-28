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الرياضة

أرسنال يقترب من لاعب وسط ريال سوسيداد

أرسنال يقترب من لاعب وسط ريال سوسيداد
28 مايو 2025 21:29

 
لندن (د ب أ)

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يقترب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع مارتن زوبيمندي، لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
ووضع أرسنال زوبيمندي «26 عاماً» كهدف رئيسي في فترة الانتقالات الصيفية، وتشير التقارير إلى أن الفريق اللندني دفع قيمة الشرط الجزائي للاعب الإسباني الدولي والبالغ 51 مليون جنيه إسترليني (7. 68 مليون دولار).
ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة. ويأمل الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن يشكل انضمام زوبيمندي، المعلن عنه، بداية قوية لصيف حافل بالتعاقدات، سعياً منه للارتقاء بفريقه إلى مستوى جديد.
ويواجه أرتيتا تساؤلات بعد ثلاثة مواسم متتالية من احتلال فريقه للمركز الثاني ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ينظر إلى الموسم الأخير على أنه تراجع بعد فشله في الاستفادة من تراجع مستوى أداء مانشستر سيتي.
ويعتقد أيضاً أن أرسنال يسعى للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن عانى الفريق من إصابة خطيرة لكل من البرازيلي جابرييل جيسوس والألماني كاي هافرتز في النصف الثاني من الموسم الماضي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
مانشستر سيتي
ريال سوسيداد
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