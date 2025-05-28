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الرياضة

ماريني.. «حادث مروع» في اليابان

ماريني.. «حادث مروع» في اليابان
28 مايو 2025 21:35

 
طوكيو (رويترز)

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أعلن هوندا المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية أن الإيطالي لوكا ماريني تعرض لإصابات في الفخذ والركبة والصدر والكتف إضافة إلى انهيار رئته، إثر حادث مروع أثناء تجارب في اليابان.
وكان ماريني سافر إلى حلبة سوزوكا بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى مطلع الأسبوع، لاختبار دراجة هوندا استعداداً لسباق سوزوكا للتحمل لمدة ثماني ساعات، عندما تعرض لحادث قوي في اليوم الثاني من التجارب.
وقال هوندا «تعرض ماريني لخلع في الفخذ الأيسر، وأضرار في أربطة ركبته اليسرى، وكسور في عظمتي القص والترقوة اليسرى واسترواح صدري في الجانب الأيمن، ونُقل إلى المستشفى المحلي وحالته مستقرة».
وأضاف: «سيبقى ماريني تحت الملاحظة في اليابان إلى أن يصبح جاهزاً للسفر». 

 

اليابان
الدراجات النارية
هوندا
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