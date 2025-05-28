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الرياضة

شرطة بولندا تهدد تشيلسي وريال بيتيس بـ«القسوة»!

شرطة بولندا تهدد تشيلسي وريال بيتيس بـ«القسوة»!
28 مايو 2025 21:40

 
فروكلاف (أ ف ب)

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استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه، وأغلقت أجزاء من وسط مدينة فروكلاف البولندية، بعد اشتباكات بين مشجعي فريقي تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني الأربعاء قبل بداية المباراة النهائية لمسابقة «كونفرنس ليج» لكرة القدم.
وقال المتحدث باسم شرطة فروكلاف فويتشيخ يابلونسكي لوكالة فرانس برس «قمنا باعتقال أربعة مواطنين إسبان»، كاشفاً أن «مئات عدة من رجال الشرطة تدخلوا هناك، لاستعادة النظام العام وتحديد هوية المخالفين للقانون».
وتواجد مئات من مشجعي النادي اللندني داخل الطوق الأمني الذي أقيم على وجه السرعة.
وقال مراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادث إن «شرطة مكافحة الشغب طوقت حانة تواجد فيها مشجعون لنادي تشلسي».
وطالب رجال الشرطة كل الأشخاص «غير المصرح عنهم» بترك المكان.
ووعد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بعدم التساهل «بشكل نهائي مع المخربين في شوارعنا».
وتابع معلقاً حول الحادثة على منصة «اكس»: «نشكر الشرطة على اتخاذها إجراءات صارمة ضد المتشددين ممن ارتدوا قمصان تشيلسي وبيتيس في فروكلاف، نحذّر: في حال الضرورة، ستكون الشرطة أكثر قساوة!».
وفي حين يأمل بيتيس بمعانقة لقبه القاري الأول على الإطلاق، يصبو تشيلسي في أن يصبح أول نادٍ يفوز بجميع ألقاب المسابقات الأوروبية الكبرى.
وسبق لـ«البلوز» الفوز مرتين بكل من دوري أبطال أوروبا (2011-2012 و2020-2021)، والدوري الأوروبي (2012-2013 و2018-2019)، والكأس السوبر الأوروبية (1998 و2021)، وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس التي أدمجت مع كأس الاتحاد الأوروبي وأصبحت «يوروبا ليج» (1970-1971 و1997-1998)، ويمكنه الآن إكمال خزانته إذا تغلب على ريال بيتيس في المباراة النهائية لأحدث مسابقة قارية للأندية.

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