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الرياضة

صالة كلباء تستعيد بريق بطولات «السلة» بعد 25 عاماً

فريق النصر يحتفل بلقب كأس الإمارات لكرة السلة (من المصدر)
29 مايو 2025 01:06

علي معالي (أبوظبي)

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استعادت صالة نادي كلباء بريق البطولات بعد قُرابة 25 عاماً، باستضافة نهائي كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، الذي جمع النصر وشباب الأهلي، حيث كان آخر نهائي على هذه الصالة قد جمع بين الوحدة والأهلي سابقاً «شباب الأهلي حالياً»، قبل 25 عاماً، ومنذ ذلك التاريخ غابت هذه الصالة تماماً عن استضافة النهائيات، ليأتي كأس الإمارات، ويُعيد الذكريات لهذه الصالة بعد التجديدات الكثيرة.
وشهدت قمة النصر وشباب الأهلي منافسة مثيرة، انتهت لمصلحة «العميد» بالحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.
 وحرص الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي كلباء على التواجد في المباراة، وتتويج البطل والوصيف، معبراً في تصريح خاص لـ«الاتحاد» عن سعادته بما شاهده من مستوى مميز من مهارات وقدرات لاعبي الفريقين، وقال: «نهنئ نادي النصر على اللقب، والأداء على مدار المباراة، والأداء الطيب لشباب الأهلي».
من جانبه، قال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة: «نحرص على إقامة نهائيات السلة على مختلف صالات الدولة، حرصاً على نشر اللعبة بصورة أكبر».
 وأضاف: الصالة لم تشهد إقامة نهائي بهذا الحجم من قرابة 25 عاماً، والأجمل أن المباراة خرجت بما يليق باللعبة ومستواها، وأن الفريق الذي استعد لها بشكل أفضل تُوج بلقبها، مشدداً على أن نادي النصر استحق التتويج في النهاية، وأشاد بالأداء الرائع من الفريقين، إضافة إلى طاقم التحكيم الخاص بالمباراة.
وقال عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد: «المباراة جاءت رائعة بين الفريقين، وكانت اللحظات الأخيرة هي الحاسمة لتحديد البطل، والتي تُوج بها النصر بعد فوز مثير».
وأضاف: «تنوع البطولات بين أندية الدولة يجعل اللعبة أكثر جمالاً، ويُعطي مدرب المنتخب كذلك الفرصة لاختيار أفضل العناصر التي تستطيع خدمة المنتخب الوطني في نهاية المطاف». 
وتابع: «الشكر لنادي كلباء، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، على استضافة الحدث الذي خرج بشكل مثالي في كل شيء».

كلباء
النصر
شباب الأهلي
كرة السلة
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