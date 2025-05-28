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الرياضة

الزعابي رئيساً لاتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين

فيصل الزعابي
29 مايو 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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فاز فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين في الهند.
وجاء فوز الزعابي بالمنصب الجديد بالتزكية، تقديراً للجهود الإماراتية المبذولة في نشر ثقافة ممارسة رياضة مصارعة الذراعين، من خلال تنظيم البطولات المحلية والدولية، والمشاركة الفاعلة في البطولات القارية.
وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، للأسرة الرياضية المنصب الدولي الجديد، مؤكداً أنه يعكس مكانة الرياضة الإماراتية في كافة المجالات التنافسية والإدارية.
بدوره، أكد محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، أن المنصب الدولي الجديد يسهم بتعزيز ممارسة مصارعة الذراعين في الدولة ودول غرب آسيا، من خلال تنظيم البطولات ورفع مستوى المنافسات، وأن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية لن يدخر الجهد لإنجاح مهمة الزعابي الرياضية.
يذكر أن الإمارات استضافت بطولة آسيا لمصارعة الذراعين، التي أقيمت في عجمان عام 2023، بتنظيم الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

فيصل الغيص الزعابي
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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