اليوم.. سحب قرعة كأس العالم للشباب «تشيلي 2025»

سانتياجو (وام)

تتجه أنظار محبي كرة القدم حول العالم إلى العاصمة التشيلية «سانتياجو»، حيث تُقام اليوم قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً «فيفا تشيلي 2025»، وذلك في الساعة 18:00 بتوقيت سانتياجو. وتجرى القرعة في استوديوهات «ماشاسا» التابعة لقناة «تشيليفيثيون»، بمشاركة مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خايمي يارزا، ويعاونه النجم الأرجنتيني السابق وأسطورة الفيفا خوان بابلو سورين، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب البطولة عام 1995.

وتعد هذه هي النسخة الثانية التي تستضيفها تشيلي من البطولة بعد نسخة عام 1987، كما سبق لها تنظيم كأس العالم 1962، وكأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في 2008، وتحت 17 عاماً في 2015.

وتقام منافسات البطولة في مدن سانتياجو، فالبارايسو، رانكاجوا، وتالكا، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً من مختلف الاتحادات القارية، بينها الأرجنتين «صاحبة الرقم القياسي بستة ألقاب»، والبرازيل حاملة خمسة ألقاب، في حين تشارك نيو كاليدونيا للمرة الأولى في تاريخها. وكانت التحضيرات قد شهدت الكشف عن الشعار الرسمي والتميمة «فيتو»، إلى جانب إطلاق برنامج المتطوعين.