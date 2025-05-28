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الرياضة

بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان

بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
28 مايو 2025 23:07

لندن (د ب أ)

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 قال الفرنسي بنيامين بافارد، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، إن فريقه لديه الخبرة اللازمة للتعامل مع أي معاناة في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن باريس سان جيرمان الفرنسي يملك أقوى هجوم في البطولة منذ بداية مرحلة خروج المغلوب، بينما وصل إنتر ميلان إلى النهائي بسبب قوة دفاعه، حيث واجه برشلونة الإسباني في مباراة مثيرة ومليئة بالأهداف في قبل النهائي. 
ويعد ذلك سبب ثقة بافارد، لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق، في قدرة إنتر ميلان على إيقاف أي تهديد هجومي من منافسه.
وقال في تصريحات لصحيفة «ليكيب»: «لسنا فريقاً للنجوم، لكننا نعرف كيف نقوم بكل شيء معاً، ونعرف كيف نعاني معاً». 
وأضاف: «من الواضح أننا لا نفضل المعاناة لكن طالما تكون هناك نتيجة إيجابية». 
وتابع بافارد: «هناك لحظات سنعاني فيها كثير، لكنني لست قلقاً». 
وأوضح المدافع الفرنسي الدولي: «لدينا لاعبون ذو خبرة عالية واعتادوا على تلك المواقف»، وقال: «الشيء الأهم هو عدم تلقي أهداف في شباكنا وفي بعض الأوقات يتعين عليك أن تعرف كيف تتراجع وتعاني من أجل الفوز».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
باريس سان جيرمان
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