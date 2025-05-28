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الرياضة

الأهلي يُتوج بالدوري المصري للمرة الـ45

الأهلي يُتوج بالدوري المصري للمرة الـ45
28 مايو 2025 23:30

 

القاهرة (د ب أ)

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واصل الأهلي هيمنته على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما تُوج بالبطولة للمرة الـ45 في تاريخه والثالثة على  التوالي، عقب انتصاره الكاسح 6 - صفر على ضيفه فاركو، في الجولة التاسعة (الأخيرة) من مرحلة التتويج للمسابقة. 
وأمام 15 ألف متفرج تواجدوا باستاد القاهرة الدولي، سجل النجم الفلسطيني الدولي وسام أبو على 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 10 و33 و61 و66 على الترتيب، فيما صنع الهدف الخامس لـ(البديل) حسين الشحات في الدقيقة 75 من لمسته الأولى للكرة فور نزوله لأرض الملعب قادماً من مقاعد البدلاء، بينما تكفل إمام عاشور بإحراز الهدف السادس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. 
وارتفع رصيد الأهلي، الذي عزز رقمه القياسي بوصفه أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى موسم 1948- 1949، إلى 58 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي كان يحلم بالحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه. 
في المقابل، توقف رصيد فاركو، الذي لم يحقق أي انتصار في المسابقة منذ فوزه 3- 2 على بيراميدز، عند 32 نقطة في المركز السابع، مواصلة إخفاقه في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي. 

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