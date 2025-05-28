«ريمونتادا رباعية».. تشيلسي يُتوج بلقب «المؤتمر الأوروبي»



فروتسواف (د ب أ)



تُوج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قلب تأخره صفر- 1 أمام ريال بيتيس الإسباني، لانتصار ثمين ومستحق 4 - 1، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وفي المباراة التي أقيمت بمدينة فروتسواف البولندية، بادر ريال بيتيس بالتسجيل مبكراً عن طريق نجمه المغربي عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة التاسعة، غير أن تشيلسي انتفض في الشوط الثاني.

وأحرز الأرجنتيني إنزو فيرنانديز هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 65، فيما أضاف السنغالي نيكولاس جاكسون والإنجليزي جادون سانشو الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 70 و83 على الترتيب.

وتكفل الإكوادوري مويسيس كايسيدو بإحراز الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.