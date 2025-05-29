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الرياضة

فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات جديدة

فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
29 مايو 2025 08:07

القاهرة (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف القيد بالنسبة لنادي الزمالك المصري 3 فترات جديدة دون أن يذكر السبب. وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي ضمن التحديث الأسبوعي لإيقاف القيد للفرق، أن الزمالك تعرض لإيقاف قيد ثلاث فترات جديدة. وكان الزمالك نجح في رفع إيقاف القيد خلال الأيام الماضية بعد تسوية مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق، بالإضافة إلى إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق. وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك المصري في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن قرار إيقاف القيد الذي صدر ضد النادي مجدداً في الساعات القليلة الماضية، بشأن مستحقات الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق السابق. وأضاف أن المبلغ المستحق لحمد يقدر بمليون و700 ألف جنيه، وسيتم سداده اليوم لإنهاء أزمة إيقاف القيد.

الزمالك
الدوري المصري
خالد بوطيب
الفيفا
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