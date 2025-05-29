«الفجيرة للفنون القتالية» يُتوج بدرع التفوق في الترايثلون

الفجيرة (وام)

توج اتحاد الترايثلون نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام عن موسم 2024-2025، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الاتحاد برئاسة عبد الملك جاني، لمقر النادي وتسليم درع التفوق العام إلى نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، بحضور محسن حسن محمد آل علي، مدير فريق الترايثلون بالنادي، وعدد من لاعبي الفريق والإداريين.وقال عبد الملك جاني: "نادي الفجيرة للفنون القتالية أثبت أنه نموذج في الالتزام الرياضي والتنظيم الإداري، واستحق عن جدارة درع التفوق العام بعد موسم حافل بالعطاء ، ولذا أتوجه بالشكر والتقدير لإدارة النادي، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت هذا الإنجاز النوعي." كما عبّر نادر أبو شاويش، عن فخره بهذا الإنجاز، وقال: "نيل درع التفوق العام يُمثل لنا محطة مهمة ودافعًا لمزيد من العمل والعطاء. ونؤكد استمرارنا في دعم رياضة الترايثلون ضمن استراتيجية النادي لتأهيل أبطال المستقبل على أعلى المستويات." ويُعد درع التفوق العام من أرفع الجوائز التي يمنحها اتحاد الإمارات للترايثلون، ويُخصص للنادي الذي يحقق أفضل النتائج التراكمية على مدار الموسم الرياضي في جميع الفئات والمنافسات. ويواصل نادي الفجيرة للفنون القتالية بهذا التتويج تأكيد مكانته كأحد أبرز أندية الدولة في رياضة الترايثلون، ونموذجاً للتميز الرياضي المؤسسي.