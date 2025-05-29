السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشرطة الإنجليزية تجدد احتجاز المشتبه بدهس جماهير ليفربول

الشرطة الإنجليزية تجدد احتجاز المشتبه بدهس جماهير ليفربول
29 مايو 2025 08:54

ليفربول(أب)

أخبار ذات صلة
أموريم: فرنانديز يريد البقاء مع مانشستر يونايتد
ليفربول يعرض 109 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع فيرتز

قالت الشرطة الإنجليزية، إن الرجل الذي ألقي عليه القبض بتهمة الشروع في القتل بعدما صدم بسيارته عدداً من جماهير ليفربول، الذين كانوا يحتفلون بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي، لا زال محتجزاً ليوم آخر بغرض المزيد من الاستجوابات. وأضافت الشرطة في "ميرسيسايد" أن سبعة أشخاص لا زالو يتلقون العلاج في المستشفى في حالة مستقرة، فيما زاد عدد المصابين جراء الحادث إلى 80 شخصاً، حيث تضاعف عدد الجرحي منذ الواقعة، وتعلم الشرطة أن هناك أعداداً أخرى. وتجمع مئات الآلاف من الجماهير للاحتفال بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 20 في تاريخه، عندما انحرفت سيارة عن مسارها في وسط المدينة إلى شارع مغلق ثم صدمت الجماهير، ليتحول اليوم السعيد إلى كارثة. وأضافت الشرطة أن الرجل المحتجز "53 عاماً" يشتبه بقيادته وهو تحت تأثير المخدرات والقيادة بشكل خطير، ويزعم أنه تجنب حاجزاً على الطريق من أجل الإسراع خلف سيارة إسعاف كانت تحمل شخصاً يشتبه في تعرضه لأزمة قلبية. وجددت الشرطة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة، وستقرر إذا ما كانت ستوجه إليه اتهامات أو تطلق سراحه اليوم.

ليفربول
الشرطة الإنجليزية
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©