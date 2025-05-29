الشرطة الإنجليزية تجدد احتجاز المشتبه بدهس جماهير ليفربول

ليفربول(أب)

قالت الشرطة الإنجليزية، إن الرجل الذي ألقي عليه القبض بتهمة الشروع في القتل بعدما صدم بسيارته عدداً من جماهير ليفربول، الذين كانوا يحتفلون بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي، لا زال محتجزاً ليوم آخر بغرض المزيد من الاستجوابات. وأضافت الشرطة في "ميرسيسايد" أن سبعة أشخاص لا زالو يتلقون العلاج في المستشفى في حالة مستقرة، فيما زاد عدد المصابين جراء الحادث إلى 80 شخصاً، حيث تضاعف عدد الجرحي منذ الواقعة، وتعلم الشرطة أن هناك أعداداً أخرى. وتجمع مئات الآلاف من الجماهير للاحتفال بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 20 في تاريخه، عندما انحرفت سيارة عن مسارها في وسط المدينة إلى شارع مغلق ثم صدمت الجماهير، ليتحول اليوم السعيد إلى كارثة. وأضافت الشرطة أن الرجل المحتجز "53 عاماً" يشتبه بقيادته وهو تحت تأثير المخدرات والقيادة بشكل خطير، ويزعم أنه تجنب حاجزاً على الطريق من أجل الإسراع خلف سيارة إسعاف كانت تحمل شخصاً يشتبه في تعرضه لأزمة قلبية. وجددت الشرطة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة، وستقرر إذا ما كانت ستوجه إليه اتهامات أو تطلق سراحه اليوم.