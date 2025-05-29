تشيلسي أول نادٍ يجمع بين كؤوس الاتحاد الأوروبي الكبرى

معتز الشامي (أبوظبي)

توج تشيلسي بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه 4-1 على ريال بيتيس في النهائي، مساء الأربعاء، في مدينة فروتسواف البولندية، وأصبح تشيلسي أول فريق على الإطلاق يفوز بـ4 بطولات كبرى مختلفة من بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد أن فاز سابقاً بكأس الكؤوس الأوروبية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. وفاز البلوز بكأس الكؤوس الأوروبية (1971، 1998)، ودوري أبطال أوروبا (2012، 2021)، والدوري الأوروبي (2013، 2019)، ويعد الفوز بلقب المؤتمرات الأوروبي اللقب الأوروبي السابع، الذي يحققه تشيلسي في مسيرته الحالية، ما يضعه في المقدمة أمام مانشستر يونايتد الذي يملك 5 ألقاب (كأس أبطال الكؤوس، ودوري أوروبا، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا). وبهذا الفوز، كسر تشيلسي النحس الذي تعاني منه الفرق الإنجليزية ضد الفرق الإسبانية في النهائيات، حيث سبق أن فازت الفرق الإسبانية في آخر 9 نهائيات أوروبية كبرى خاضتها ضد فرق إنجليزية. وحقق مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا لقبه الأوروبي الأول مع تشيلسي، لينضم إلى قائمة من المدربين الذين حققوا هذا الإنجاز من قبل في موسمهم الأول. وفاز جيانلوكا فيالي بنهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1997-1998، وروبرتو دي ماتيو بدوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012، ورافائيل بينيتيز بالدوري الأوروبي موسم 2012-2013، وماوريسيو ساري بالدوري الأوروبي موسم 2018-2019، وتوماس توخيل بدوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، وكان أفرام جرانت المدرب الوحيد الذي خسر نهائي أوروبي (دوري الأبطال) موسم 2007-2008. في المقابل، أصبح مدرب ريال بيتيس مانويل بيليجريني ثاني مدرب تشيلي يصل إلى نهائي كبير ويخسره، بعد فرناندو رييرا مع بنفيكا في كأس أوروبا عام 1963 الذي خسره 2-1 أمام ميلان.