«درع الأولى» و«النجمة الثالثة» بين الظفرة ودبا في جولة الحسم غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يُسدل الستار في السادسة والربع من مساء الغد، على المشهد الختامي لموسم دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حين تُقام مواجهات الجولة 30 والأخيرة بمشاركة 12 فريقاً، في ظل الصراع المشتعل على اللقب بين الظفرة المتصدر برصيد 54 نقطة، ومطارده المباشر دبا صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة، بعدما ضمنا بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل 2025-2026. وتتجه الأنظار إلى مباراتي العربي مع الظفرة على ملعب أم القيوين، ودبا مع الجزيرة الحمراء في دبا، حيث يكفي «فارس الظفرة» الفوز لضمان حصد درعه الثالث في تاريخ البطولة، بغض النظر عن نتيجة مباراة ملاحقه، فيما يترقب «النواخذة» تعثر المتصدر وتحقيق الفوز للظفر باللقب الثالث بدوره. ويدخل الظفرة اختبار العربي بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره الأخير على مصفوت 2-1 رغم النقص العددي، حيث أنهى المباراة بتسعة لاعبين، ويعوّل مدربه الكرواتي ألين هورفات على خبرة عناصره وفي مقدمتهم الهداف محمد لامين ياتارا وريان يسلم لحسم المواجهة، في المقابل، يطمح العربي «الثالث» برصيد 46 نقطة إلى إنهاء موسمه بنتيجة إيجابية أمام جماهيره. أما دبا، العائد من الراحة في الجولة الماضية، فيأمل استثمار عاملي الأرض والجمهور لتجاوز الجزيرة الحمراء، على أمل تعثر منافسه الظفرة، حيث يسعى المدرب البرتغالي برونو بيريرا إلى قيادة الفريق للقب الثالث، بعد موسمي 2014-2015 و2021-2022. ولا يقتصر التنافس في الجولة الختامية على لقب الدوري فحسب، بل يمتد أيضاً إلى صراع الهدافين، حيث يتصدر الفرنسي ساندر جمال مهاجم الفجيرة القائمة بـ21 هدفاً، ويلاحقه البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم دبا برصيد 19 هدفاً، فيما يحتل الغيني محمد لامين ياتارا مهاجم الظفرة المركز الثالث بـ17 هدفاً، وتُضاف هذه المنافسة الفردية إلى سخونة الجولة الأخيرة، إذ يسعى كل من دا سيلفا وياتارا لترك بصمة تهديفية تُسهم في تتويج فريقه باللقب وتمنحه الأفضلية في سباق القمة. وتُقام احتفالية التتويج الرسمية لبطل دوري الدرجة الأولى عقب نهاية الجولة الثلاثين، حيث يُتوج الفريق الفائز بالدرع والميداليات الذهبية، فيما يحصل الوصيف على الفضية. وتشكل المكافآت المالية المخصصة ضمن برنامج «الامتياز الرياضي» حافزاً إضافياً للأندية في الجولة الختامية، إذ يسعى كل نادٍ لتحسين مركزه في جدول الترتيب، لضمان نصيب أكبر من إجمالي الدعم الذي يقدمه اتحاد الكرة، والذي يبلغ في المجمل 17.5 مليون درهم، من بينها 12.5 مليون درهم دعم مادي سنوي توزّع بناءً على مراكز الترتيب النهائي، ووفق آلية محددة تشمل دعم الكوادر الفنية، والطبية، وتشترط مشاركة الأندية في نظام التراخيص لأندية الدرجة الأولى. تحسين المراكز بعيداً عن صراع اللقب على درع الدوري، تشهد الجولة مواجهات لتحسين المراكز، حيث يستقبل حتا «السادس» برصيد 42 نقطة ضيفه جلف يونايتد «العاشر» بـ29 نقطة، ويلتقي الذيد «السابع» بـ32 نقطة مع الحمرية «الحادي عشر» بـ28 نقطة، ويستضيف مصفوت «الثاني عشر» بـ27 نقطة ضيفه يونايتد «الخامس» بـ42 نقطة في واحدة من أقوى مباريات الجولة، فيما يلتقي مجد «الثالث عشر» بـ17 نقطة مع الفجيرة «الرابع» بـ43 نقطة في مواجهة مرتقبة. ويغيب عن الجولة فريق الإمارات «الثامن» برصيد 32 نقطة، وجلف أف سي «الأخير» بـ10 نقاط بعد إنهائهما المشوار في الجولة الماضية، علماً بأن الأخير ودّع المنافسات رسمياً إلى جانب فليتوود يونايتد الذي انسحب مبكراً من البطولة.