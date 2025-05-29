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الرياضة

300 طالباً في بطولة مدارس العين للشطرنج

300 طالباً في بطولة مدارس العين للشطرنج
29 مايو 2025 13:45

العين (الاتحاد)

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يواصل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية إقامة فعاليات "بطولة مدارس العين للشطرنج"، والتي انطلقت خلال الشهر الجاري، وسط أجواء تفاعلية ومنافسات حماسية، بمشاركة أكثر من 300 طالب من مختلف الفئات العمرية في عدد من مدارس مدينة العين. وشهدت مدرسة شما بنت محمد للتعليم الأساسي واحدة من أبرز جولات البطولة، حيث شارك فيها 40 طالباً، قدّموا أداءً مميزاً عكس المهارات الذهنية المتقدمة التي يتمتع بها طلبة المدرسة، وسط متابعة وتشجيع من الكوادر التعليمية وأولياء الأمور. وتأتي البطولة برعاية نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي أطلق سلسلة من المنافسات المدرسية ضمن رؤيته في نشر ثقافة الشطرنج، واكتشاف المواهب الواعدة في المراحل التعليمية المبكرة، حيث شملت البطولة حتى الآن عشر مدارس هي الظاهر، ناهل، أم غافة، أم مزيد، شما بنت محمد، أم الإمارات، محمد بن خالد، ومدرسة الخير، إلى جانب مدارس أخرى. ومن المقرر أن تستكمل فعاليات البطولة خلال الأيام المقبلة، حيث ستنظم جولات إضافية في مدارس جديدة من بينها المدرسة الهندية النموذجية، ضمن خطة النادي الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة وتعزيز حضور الشطرنج في البيئة المدرسية. ويحرص النادي على ترسيخ مفهوم الشطرنج كأداة تعليمية تسهم في تنمية التفكير المنطقي والتركيز لدى الطلبة، من خلال بيئة تنافسية مدروسة، يشرف عليها نخبة من الكفاءات الفنية والتنظيمية التابعة للنادي.

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