ثاندر إلى نهائي «السلة الأميركي» بالفوز الرابع على تمبروولفز

واشنطن(أ ف ب)

حسم أوكلاهوما سيتي ثاندر بطاقة تأهله إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي أيه) لأول مرة منذ 2012، وذلك باكتساحه ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 124-94 أمس في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي المنطقة الغربية، منهياً المواجهة 4-1.وكالعادة، تألق الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر الذي اختير أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم، بتسجيله 32 نقطة مع 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ليلعب الدور الرئيس في حسم السلسلة، وتأهل فريقه إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2012 حين خسر أمام ميامي هيت. وسيكون الكندي البالغ 26 عاماً أمام فرصة أن يصبح أول لاعب منذ شاكيل أونيل عام 2000 ينهي الدوري كأفضل مسجل ويتوج باللقب خلال الموسم ذاته، في حال قاد ثاندر إلى منصة التتويج للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد أولى عام 1979 حين كان الفريق في سياتل (سياتل سوبر سونيكس الذي انتقل إلى أوكلاهوما سيتي عام 2008). ويتواجه ثاندر على اللقب مع الفائز من نهائي المنطقة الشرقية بين إنديانا بايسرز ونيويورك نيكس (يتقدم الأول في السلسلة 3-1). وساهم تشيت هولمغرن بحسم السلسلة بتسجيله 22 نقطة، وأضاف جايلن وليامس 19 نقطة. وبات ثاندر أصغر فريق من حيث معدل الأعمار (25.6 عام) يصل إلى نهائي الدوري منذ بورتلاند عام 1977، منهياً حلم تمبروولفز بخوض مواجهة اللقب لأول مرة، بعدما سقط في نهائي الغرب للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم والثالثة في تاريخه (خسر عام 2004 أمام ليكرز و2024 أمام دالاس مافريكس). وبذلك، أكد ثاندر أن إنهاءه الموسم المنتظم كأفضل فريق في المنطقتين (68 فوزاً مقابل 14 هزيمة) لم يأت من فراغ، وسيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب، بغض النظر عن هوية الفريق المتأهل من نهائي المنطقة الشرقية.