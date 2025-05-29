السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ثاندر إلى نهائي «السلة الأميركي» بالفوز الرابع على تمبروولفز

ثاندر إلى نهائي «السلة الأميركي» بالفوز الرابع على تمبروولفز
29 مايو 2025 09:43

واشنطن(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نيكس يلاحق بيسرز بالفوز الثاني.. «النهائي الشرقي» إلى المباراة السادسة
هاليبرتون يقود بيسرز للتقدم 3-1 على نيكس في نهائي القسم الشرقي

حسم أوكلاهوما سيتي ثاندر بطاقة تأهله إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي أيه) لأول مرة منذ 2012، وذلك باكتساحه ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 124-94 أمس في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي المنطقة الغربية، منهياً المواجهة 4-1.وكالعادة، تألق الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر الذي اختير أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم، بتسجيله 32 نقطة مع 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ليلعب الدور الرئيس في حسم السلسلة، وتأهل فريقه إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2012 حين خسر أمام ميامي هيت. وسيكون الكندي البالغ 26 عاماً أمام فرصة أن يصبح أول لاعب منذ شاكيل أونيل عام 2000 ينهي الدوري كأفضل مسجل ويتوج باللقب خلال الموسم ذاته، في حال قاد ثاندر إلى منصة التتويج للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد أولى عام 1979 حين كان الفريق في سياتل (سياتل سوبر سونيكس الذي انتقل إلى أوكلاهوما سيتي عام 2008). ويتواجه ثاندر على اللقب مع الفائز من نهائي المنطقة الشرقية بين إنديانا بايسرز ونيويورك نيكس (يتقدم الأول في السلسلة 3-1). وساهم تشيت هولمغرن بحسم السلسلة بتسجيله 22 نقطة، وأضاف جايلن وليامس 19 نقطة. وبات ثاندر أصغر فريق من حيث معدل الأعمار (25.6 عام) يصل إلى نهائي الدوري منذ بورتلاند عام 1977، منهياً حلم تمبروولفز بخوض مواجهة اللقب لأول مرة، بعدما سقط في نهائي الغرب للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم والثالثة في تاريخه (خسر عام 2004 أمام ليكرز و2024 أمام دالاس مافريكس). وبذلك، أكد ثاندر أن إنهاءه الموسم المنتظم كأفضل فريق في المنطقتين (68 فوزاً مقابل 14 هزيمة) لم يأت من فراغ، وسيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب، بغض النظر عن هوية الفريق المتأهل من نهائي المنطقة الشرقية.

دوري السلة الأميركي
أوكلاهوما سيتي ثاندر
مينيسوتا تمبروولفز
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©