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الرياضة

تجربة جديدة.. النصر يحافظ على لقب كأس السلة بـ 7 لاعبين فقط

تجربة جديدة.. النصر يحافظ على لقب كأس السلة بـ 7 لاعبين فقط
29 مايو 2025 14:15

علي معالي (أبوظبي)

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5 نهائيات مثيرة جمعت النصر مع شباب الأهلي حتى الآن، في آخر 3 مواسم في كرة السلة للرجال، وشهدت تفوق «الفرسان» في اثنتين ببطولة الدوري، بينما تألق «العميد» في 3 نهائيات ببطولة الكأس، وهو ما يؤكد أن شباب الأهلي يتألق في الدوري، فيما يتفوق النصر في الكأس. وفي المباراة الأخيرة للفريقين بنهائي كأس الإمارات، والتي جرت لأول مرة بينهما على صالة نادي كلباء، اعتمد «العميد» على 7 لاعبين فقط طوال المباراة، وهو ما يحدث لأول مرة من جانب مدرب الفريق المصري حسام الوكيل، مقابل اعتماد شباب الأهلي على 11 لاعباً. يرى سالم بن علي عضو مجلس إدارة نادي النصر، المشرف العام على قطاع السلة، بأن نظام الدوري يختلف عن الكأس، حيث قال: «فريقي يدخل كل مباراة باعتبارها نهائياً، وهذا ما لاحظته منهم هذا الموسم، وما يقوم به«العميد» هو منظومة عمل شبه ثابتة لمجلس الإدارة، حيث نمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين ذات أعمار سنية صغيرة، نبني عليهم للمستقبل. وأضاف:«حسام الوكيل مدرب الفريق نجح خلال هذه السنوات في أن يضع لنا لبنة جيدة من هؤلاء اللاعبين الصغار، والذين أصبحوا العصب الأساسي في المنتخب الوطني أيضاً، وهناك عمل كبير خلف الكواليس لبناء المستقبل يقوم به عبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، وأعضاء المجلس وجميع مشرفي اللعبة بالنادي».وأكد بن علي أن النهائي الأخير كان خارج كل الحسابات والخطط، حيث أراد كل لاعب أن يثبت كفاءته أمام فريق قوي وبطل بحجم شباب الأهلي، الذي يمتلك لاعبين على مستوى عال جداً من المحليين والأجانب، وهناك 5 لاعبين بقيمة وجودة عالية في الملعب، و7 لاعبين آخرين لا يقلون عنهم على مقاعد البدلاء». من جانبه، قال حسام الوكيل:«قدمنا في نهائي الكأس واحدة من أفضل مباريات الموسم، رغم الاعتماد على 7 لاعبين فقط، لظروف خاصة بالمباراة، وغياب بعض العناصر المؤثرة للغاية، لكن التنظيم الدفاعي والهجومي للفريق كان على أعلى مستوى، ونجحنا في الضغط المناسب على شباب الأهلي وإيقافه عند النقطة 71، وأعتبر هذه المباراة الأفضل من حيث الالتزام داخل الملعب وتنفيذ المطلوب من بداية المباراة حتى نهايتها». وأشاد الوكيل بتألق الأميركي هاريس الذي سجل 29 نقطة، ومعه اللاعب المخضرم صاحب العطاء الكبير بالملعب صالح سلطان بتسجيله 17 نقطة، وكذلك الجزائري محمد حراث 16 نقطة.

كأس الإمارات
النصر
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