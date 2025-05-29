ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على مونتريال في الدوري الأميركي

واشنطن(أ ب)

سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع هدفاً، ليقود إنتر ميامي لتحقيق الفوز على مونتريال 4 / 2 في المباراة، التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم. وسجل ميسي هدفين في الدقيقتين 27 و87 وصنع هدفاً للويس سواريز في الدقيقة 68، ثم أضاف سواريز هدفاً آخر في الدقيقة 71. وفي المقابل، سجل هدفي مونتريال دانتي سيلي وفيكتور لوتوري في الدقيقتين 73 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. وكان هذا الفوز الثاني لإنتر ميامي، المتعثر، في آخر ثماني مباريات. وكانت آخر مباراة فاز فيها ميامي يوم 3 مايو، ومنذ ذلك الحين تعادل في مباراتين، وخسر في اثنتين، ليتراجع للمركز السادس في ترتيب المجموعة الشرقية. وكان هذا تراجعاً مفاجئاً للفريق الذي حقق 22 انتصاراً، وتعادل في أربع مباريات، وخسر ثماني، خلال الموسم العادي العام الماضي، ليحصد عدداً قياسياً من النقاط وهو 74 نقطة، وتوج بلقب درع المشجعين. وفي بقية المباريات، فاز أتالانتا يونايتد على أورلاندو سيتي 3 / 2 ، ونيويورك ريد بولز على شارلوت 4 / 2، وهيوستن دينامو على نيويورك سيتي 3 / صفر، وفيلادلفيا يونيون على تورنتو 2 / 1، وسياتل ساوندرز على سان دييجو 1 / صفر، وسان خوسيه إيرثكويكس على لوس أنجلوس جالاكسي 1 / صفر، وبورتلاند تمبرز على كولورادو رابيدز 2 / 1. وتعادل سينسيناتي مع دالاس 3 / 3، وكولومبوس كرو مع ناشفيل 2/2، ودي سي يونايتد مع نيو إنجلاند ريفولوشن 1/1، وأوستن مع ريال سالت ليك 1/1، وفانكوفر وايتكابس مع مينيسوتا يونايند سلبياً.