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الرياضة

«المحاولة 28» تكسر هيمنة الإسبان الأوروبية

«المحاولة 28» تكسر هيمنة الإسبان الأوروبية
29 مايو 2025 14:45

معتز الشامي (أبوظبي)

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فاز تشيلسي بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي مساء أمس، بعد أن قلب تأخره إلى فوز 4-1 على ريال بيتيس، ليكسر هيمنة الفرق الإسبانية التي لا تقهر في النهائيات، إضافة إلى فك نحس الفرق الإنجليزية أمام نظيرتها الإسبانية في النهائيات الأوروبية عموماً. ومنذ عام 2002، لعبت الفرق الإسبانية بما في ذلك المنتخب الإسباني، في 27 نهائياً في كأس العالم، وبطولة أوروبا، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي،كأس الاتحاد الأوروبي، حيث تعرضت 4 فرق إسبانية للهزيمة خلال تلك الفترة فقط، وعلى يد فرق أخرى من الدوري الإسباني. وكانت المرة الأخيرة التي تغلب فيها فريق غير إسباني على فريق إسباني في نهائي كبير في عام 2001، عندما تغلب ليفربول على ألافيس 5-4 في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وخسر فالنسيا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، وقبل إنجاز تشيلسي أمس، من بين 27 نهائياً أقيمت منذ ذلك الحين، شهدت 10 منها هزيمة فريق إنجليزي على يد فريق إسباني، بما في ذلك النهائي الدولي في نهائي بطولة أوروبا 2024 الصيف الماضي.

تشيلسي
دوري المؤتمر الأوروبي
ريال بيتيس
ليفربول
مانشستر يونايتد
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