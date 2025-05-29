ماريسكا: لقب المؤتمر «نقطة بداية»!

لندن(د ب أ)

قال إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إن فوز فريقه في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يمكن أن يكون "نقطة بداية" حيث يتطلع لإعادة الفريق لسابق عهده. وقلب تشيلسي تأخره في الشوط الأول إلى فوز 4 / 1 أمام ريال بيتيس في المباراة التي أقيمت أمس في فروتسواف ببولندا، وكان كول بالمر عاملاً رئيسياً في قلب النتيجة. وتمكن الدولي الإنجليزي بالمر من صنع هدفي إنزو فرنانديز ونيكولاس جاكسون قبل أن يسجل جادون سانشو ومويسيس كايسيدو الهدفين الآخرين، حيث يسعى الفريق للبناء على تأهله لدوري أبطال أوروبا يوم الأحد الماضي. وقال ماريسكا: "أتمنى أن يكون هذا الانتصار نقطة بداية لبناء عقلية الانتصارات". وأضاف :"المرء بحاجة لتحقيق الانتصارات، والفوز بالبطولات. وبالتأكيد، الكأس الذي حصدناه اليوم سيجعلنا أفضل". وأردف :" ولكن أيضاً، أنا فخور بالمسار الذي خضناه، أو الرحلة التي قطعناها، في الدوري الممتاز. ولكن بالنسبة لي، إنها أصعب بطولة في العالم. يجب أن يكون مستواك ثابتاً في 38 مباراة. وهؤلاء اللاعبون أظهروا ذلك". وأكد :"لهذا السبب بعد مباراة نوتنجهام فورست، بالغت في سعادتي بعض الشيء. لكن السبب هو أنه في 38 مباراة، عليك أن تكون ثابتاً في الأداء. ومع أصغر تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فهذا أمر لا يصدق". وأشاد ماريسكا بكول بالمر، وقال: "كلنا نعلم أن بالمر لاعب كبير". وأضاف: "نريد مساعدته ليكون في المركز الصحيح واللحظة المناسبة. من ثم، هو لاعب يتمتع بجودة عالية. يمكنه أن يصنع الفارق بهدف أو تمريرة حاسمة، وكما قلت، التمريرتان الحاسمتان كانتا جميلتين للغاية".