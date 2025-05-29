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الرياضة

كلباء يعسكر للموسم الجديد في سلوفينيا

كلباء يعسكر للموسم الجديد في سلوفينيا
29 مايو 2025 16:15

فيصل النقبي (كلباء)

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يبدأ فريق نادي كلباء الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الرياضي 2025-2026 في 13 يوليو المقبل، حيث وضعت إدارة الفريق برنامج إعداد متكامل يتضمن ثلاث مراحل رئيسة، سعياً لتحقيق انطلاقة قوية في دوري أدنوك للمحترفين. وتنطلق المرحلة الأولى من التحضيرات داخل الدولة، حيث يخوض الفريق تدريباته على ملعبه في كلباء بقيادة الجهاز الفني تحت قيادة الصربي فوك رازوفيتش، على أن تركز هذه المرحلة على الجوانب البدنية واستعادة اللياقة بعد نهاية الموسم الماضي. وتتضمن المرحلة الثانية، المعسكر الخارجي المقرر إقامته في سلوفينيا، والذي سيمتد لأسابيع عدة، ويتضمن تدريبات مكثفة ومباريات ودية مع فرق أوروبية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والتكتيكية للاعبين. ويُختتم برنامج الإعداد بالمرحلة الثالثة، التي تتمثل في العودة إلى الدولة وخوض عدد من المباريات الودية مع أندية محلية، بهدف الوقوف على جاهزية التشكيلة الأساسية وتثبيت النهج الفني قبل انطلاقة الموسم. وتسعى إدارة كلباء من خلال هذا البرنامج المتدرج إلى بناء فريق متماسك، وقادر على تحقيق أهداف الإدارة، مع التركيز على تعزيز الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً في ظل التغييرات المرتقبة على صعيد التعاقدات.

كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
فوك رازوفيتش
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