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الرياضة

«الأولمبي» في مجموعة إيران وهونج كونج وجوام بتصفيات كأس آسيا تحت 23

«الأولمبي» في مجموعة إيران وهونج كونج وجوام بتصفيات كأس آسيا تحت 23
29 مايو 2025 11:59

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، التي أُجريت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات إيران، هونج كونج، وجوام.
وتستضيف العاصمة أبوظبي مباريات المجموعة خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، بنظام التجمع من مرحلة واحدة، ضمن التصفيات التي تشهد مشاركة 44 منتخباً، يتنافسون على 15 بطاقة تأهل للبطولة التي تُقام في السعودية للمرة الأولى، في يناير 2026.
ويأمل «الأبيض الأولمبي» في حجز إحدى بطاقات التأهل، ومواصلة حضوره القاري، بعدما شارك في خمس نسخ سابقة من النهائيات: عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، بينما غاب فقط عن نسخة الصين 2018 بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته دون التأهل.
ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى السعودية التي ضمنت الظهور في البطولة بصفتها الدولة المستضيفة وحاملة لقب نسخة 2022.
كما تشهد التصفيات مشاركة بوتان وجزر شمال ماريانا للمرة الأولى في تاريخها، بينما جاءت نتائج القرعة لبقية المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الأردن (المضيف)، تركمانستان، الصين تايبيه، بوتان
المجموعة الثانية: اليابان، الكويت، ميانمار (المضيف)، أفغانستان
المجموعة الثالثة: فيتنام (المضيف)، اليمن، سنغافورة، بنجلاديش
المجموعة الرابعة: أستراليا، الصين (المضيف)، تيمور الشرقية، جزر شمال ماريانا
المجموعة الخامسة: أوزبكستان، فلسطين، قيرغيزستان (المضيف)، سريلانكا
المجموعة السادسة: تايلاند (المضيف)، ماليزيا، لبنان، منوليا
المجموعة السابعة: العراق، كمبوديا (المضيف)، عُمان، باكستان
المجموعة الثامنة: قطر (المضيف)، البحرين، الهند، بروناي دار السلام
المجموعة التاسعة: الإمارات (المضيف)، إيران، هونج كونج، غوام
المجموعة العاشرة: كوريا الجنوبية، إندونيسيا (المضيف)، لاوس، ماكاو
المجموعة الحادية عشرة: طاجيكستان (المضيف)، سوريا، الفلبين، نيبال

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