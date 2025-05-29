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الرياضة

سيرين ومرادلي يواصلان الصدارة في «دبي المفتوحة للشطرنج»

سيرين ومرادلي يواصلان الصدارة في «دبي المفتوحة للشطرنج»
29 مايو 2025 12:45

معتصم عبدالله (دبي)

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واصل اللاعب الهندي والأستاذ الدولي الكبير نيهال سيرين المصنف الأول في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في الفئة A، تربعه على الطاولة الأولى، بعدما تغلب على مواطنه برانيث فوبالا في الجولة الثانية، ليتقاسم الصدارة مع بطل النسخة الماضية، الأذربيجاني الأستاذ الدولي الكبير محمد مرادلي، والذي حقق بدوره الفوز الثاني أمام الهندي موثيا آل، ضمن منافسات النسخة الخامسة والعشرين للبطولة، التي تحتضنها قاعة راشد بن حمدان بنادي دبي للشطرنج والثقافة. وينضم إلى الثنائي في الصدارة 6 لاعبين آخرين، هم الروسي أليكسي غريبينف من روسيا، والنمساوي دوتزر لوكاس من النمسا، والهندي بانيسار فينديت، ومواطنيه نيتيش بيلوكار وكريشنا روهيت، والإسرائيلي بارخوف يائير. وعلى صعيد اللاعبين الإماراتيين، تعادل بطل العرب الأستاذ الدولي عمران الحوسني مع الأستاذ الدولي الفيتنامي خونق دوي، في محاولة للتعويض بعد خسارته في الجولة الأولى. وفي الفئة B، شهدت الجولة الثانية تعادل اللاعب الدولي أحمد الرميثي أمام المصنف الثاني الأستاذ الدولي اليوناني أناستاسيوس بافليدس، في نتيجة لافتة. بينما واصل بطل النسخة الماضية، الليبي وأستاذ الاتحاد الدولي يوسف الحصادي، أداءه القوي، محققاً فوزه الثاني أمام الدولي حمد عصام. ويعتلي صدارة الفئة B بعد جولتين 16 لاعباً، من بينهم ثلاثة لاعبين إماراتيين هم محمد سعيد اليليلي، وأحمد فريد، وسلطان جابر الزرعوني، إلى جانب أربعة لاعبين من الهند، ولاعبين من كل من ليبيا، الصين، بنغلاديش، وسريلانكا. وتميزت الجولة الثانية في الفئة B بتراجع المصنفين الأوائل بعد سلسلة من التعادلات والخسائر، بينما احتفظت الفئة A بطبيعة المنافسة المتوقعة من خلال بقاء المصنفين الأوائل على الطاولات الأولى. وتتواصل منافسات البطولة حتى الرابع من يونيو، وسط احتفال بنسختها الفضية، وبإجمالي جوائز مالية تصل إلى 52 ألف دولار.

بطولة دبي للشطرنج
عمران الحوسني
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