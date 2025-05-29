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الرياضة

الوصل يطيح بكايو و 4 أجانب ضمن خطة إعادة بناء الفريق

الوصل يطيح بكايو و 4 أجانب ضمن خطة إعادة بناء الفريق
29 مايو 2025 13:31

 

معتز الشامي (أبوظبي)
استغنى نادي الوصل عن 5 لاعبين، أبرزهم كايو كانيدو الذي استُدعي بالفعل لتشكيلة منتخبنا الوطني، ودخل بالفعل معسكره الحالي بدبي، استعداداً لمواجهتي أوزبكستان وقيرغيزستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
ووجّه الوصل الشكر إلى جواو بيدرو، بالإضافة إلى بوبليتي واليكسيس بيريز والكوري سيونج، ليستغني النادي عن 5 لاعبين دفعة واحدة، وتعمل شركة الكرة في نادي الوصل على إعادة بناء الفريق للموسم الجديد، بعدما حسم الوصل بطاقة مؤهلة للمنافسة على دوري أبطال آسيا 2.
وكان الوصل قد أعلن التعاقد مع الدولي البيروفي ريناتو تابيا، قادماً من ليجانيس الإسباني، لتدعيم مركز الوسط الدفاعي، ولا تزال شركة الكرة تبحث عن مدرب بديل للصربي ميلوش، الذي انتهت علاقته مع النادي بالتراضي.
ومن جانبه، أكد أليكسيس بيريز، في رسالة وداعية لجماهير الوصل، على اعتزازه بالفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، وكان ضمن العناصر التي نجحت في التتويج بلقبي الدوري والكأس الموسم قبل الماضي، وتابع: «حتى عندما تشعر أن القصة لن تنتهي، فإن كل القصص الجميلة يجب أن يكون لها نهاية، كان شرفاً لي أن أدافع عن ألوان فريقي الوصل، وأقاتل في 70 مباراة، كان من الرائع أن أكون جزءاً من هذه المجموعة، لقد جلبنا إلى زعبيل السعادة والاحتفال الذي يستحقه الجمهور المخلص والرائع، سأفتقدكم، وسأغادر مع مشاعر الحب والاحترام منكم جميعاً، وهذا شيء لن أنساه أبداً».

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