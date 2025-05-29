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الرياضة

سيرجيف مهاجم أوزبكستان: تنتظرنا مباراة صعبة أمام «الأبيض»

سيرجيف مهاجم أوزبكستان: تنتظرنا مباراة صعبة أمام «الأبيض»
29 مايو 2025 13:34

علي معالي (أبوظبي)
يرى إيجور سيرجيف (32 عاماً)، مهاجم منتخب أوزبكستان أن منتخبي الإمارات وقطر سوف يبذلان قصارى جهدهما في المباراتين المقبلتين أمام منتخب «النسور البيضاء» قائلاً: «نحن مستعدون، وكل شيء واضح للجميع، الإمارات منتخب قوي، وواعد، وكذلك قطر، كلاهما قام بتغيير المدرب، ويعملان بجد لتحسين مركزهما في الترتيب، لذلك، سيلعبان بكل قوة من أجل حصد الثلاث نقاط».
وتابع: «تنتظرنا في أبوظبي موقعة مثيرة للغاية أمام منتخب بدماء وأفكار جديدة، ندرك تماماً صعوبة المباراة، ولا يهم في مثل هذه المباريات ترتيب الفريق في المجموعة، بل الأهم هو المستوى الحالي والحالة التي يعيشها الفريق الآن وليس قبل فترة، وندرك أن الجميع سيقاتل في هذه المرحلة المهمة للجميع من أجل السير قدماً نحو مونديال 2026».
من جانب آخر، من المقرر أن يدير المباراة أمام أوزبكستان طاقم تحكيم أسترالي مكون من: شون إيفانز، ويساعده جورج لاكرينديس وأوين جولدريك، ومعهم الحكم الرابع جوناثان باريرو، وألكسندر كينج حكم الفيديو المساعد.

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