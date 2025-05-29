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الرياضة

طاقم تحكيم أسترالي يُدير مباراة الأبيض مع أوزبكستان

طاقم تحكيم أسترالي يُدير مباراة الأبيض مع أوزبكستان
29 مايو 2025 14:01

دبي (الاتحاد)

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عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم أسترالي لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب أوزبكستان، المقررة يوم الخميس الموافق 5 يونيو المقبل في استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويضم الطاقم إيفان شوان للساحة، يعاونه جورج لاكرنديس "مساعد أول" وغولدريك أوين "مساعد ثان" وباريرو جوناتان حكماً رابعاً وألكسيندر كينغ كحكم فيديو يعاونه كاثريني مارغارت "حكم فيديو مساعد" ولي شوان من كوريا الجنوبية مراقباً للمباراة. الجدير بالذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

منتخب الإمارات
الأبيض
تصفيات كأس العالم
أوزبكستان
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