السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

60 سباحاً في ملتقى مراكز الطفل بالشارقة

60 سباحاً في ملتقى مراكز الطفل بالشارقة
29 مايو 2025 15:45

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشارقة بطل أشبال وناشئي كرة الطاولة
200 لاعب في مهرجان «أبوظبي ماسترز للسباحة»

بمشاركة 60 سباحاً.. نظم مجلس الشارقة الرياضي نهائيات ملتقى مراكز الطفل بمسبح نادي الذيد الثقافي الرياضي يوم السبت 24 مايو الماضي، ومشاركة 11 مركزاً وهي: القرائن، الحيرة، الخالدية، الذيد، وادي الحلو، كلباء، خورفكان، الثميد، البطائح، المدام من خلال ثلاث فئات سنية ما بين 6 و12 سنة، حيث تنافسوا على قطع مسافات متنوعة وهي 25 م ظهر وحرة وصدر وفراشة و50 م ظهر وحرة وفراشة وصدر، وتميز سباحو مراكز القرائن وحلوان في الفئات الصغيرة بينما برز سباحو مركز الذيد في مرحلتي 11 و12 سنة.
أقيم الملتقى ضمن خطة المجلس لاكتشاف وتطوير المواهب وأشرفت عليه إدارة شؤون الرياضة والتطوير من خلال حسان التومي أخصائي اللعبة بالإدارة.
 

مركز الطفل
السباحة
الذيد
مجلس الشارقة الرياضي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©