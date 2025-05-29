60 سباحاً في ملتقى مراكز الطفل بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 60 سباحاً.. نظم مجلس الشارقة الرياضي نهائيات ملتقى مراكز الطفل بمسبح نادي الذيد الثقافي الرياضي يوم السبت 24 مايو الماضي، ومشاركة 11 مركزاً وهي: القرائن، الحيرة، الخالدية، الذيد، وادي الحلو، كلباء، خورفكان، الثميد، البطائح، المدام من خلال ثلاث فئات سنية ما بين 6 و12 سنة، حيث تنافسوا على قطع مسافات متنوعة وهي 25 م ظهر وحرة وصدر وفراشة و50 م ظهر وحرة وفراشة وصدر، وتميز سباحو مراكز القرائن وحلوان في الفئات الصغيرة بينما برز سباحو مركز الذيد في مرحلتي 11 و12 سنة.

أقيم الملتقى ضمن خطة المجلس لاكتشاف وتطوير المواهب وأشرفت عليه إدارة شؤون الرياضة والتطوير من خلال حسان التومي أخصائي اللعبة بالإدارة.

