لاعب فولهام يخضع لجراحة في الركبة



لندن (أ ب)



أجرى الأميركي أنتوني روبنسون، لاعب فولهام الإنجليزي لكرة القدم، جراحة في ركبته اليمنى، ويتوقع أن يكون جاهزاً للعب مع الفريق مع بداية الموسم الجديد في أغسطس المقبل.

وذكر فولهام مساء الأربعاء أن روبنسون «27 عاماً» أجرى جراحة في اليوم السابق.

ووصف النادي الجراحة بأنها جراحة بسيطة.

ويغيب روبنسون عن مباريات الكأس الذهبية لمنتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف».

ولعب روبنسون أساسياً مع فولهام في 35 مباراة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي انتهى يوم الأحد الماضي.