السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاعب فولهام يخضع لجراحة في الركبة

لاعب فولهام يخضع لجراحة في الركبة
29 مايو 2025 15:17

 
لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
أموريم: فرنانديز يريد البقاء مع مانشستر يونايتد
ليفربول يعرض 109 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع فيرتز


أجرى الأميركي أنتوني روبنسون، لاعب فولهام الإنجليزي لكرة القدم، جراحة في ركبته اليمنى، ويتوقع أن يكون جاهزاً للعب مع الفريق مع بداية الموسم الجديد في أغسطس المقبل.
وذكر فولهام مساء الأربعاء أن روبنسون «27 عاماً» أجرى جراحة في اليوم السابق.
ووصف النادي الجراحة بأنها جراحة بسيطة.
ويغيب روبنسون عن مباريات الكأس الذهبية لمنتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف».
ولعب روبنسون أساسياً مع فولهام في 35 مباراة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي انتهى يوم الأحد الماضي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
فولهام
أميركا
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©